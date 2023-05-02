Еліна Світоліна вдруге в кар'єрі перемогла Деспіну Папаміхаїл.

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала з перемоги на змаганнях у Франції.

У поєдинку першого кола турніру WTA 125 в Сен-Мало знаменита українка обіграла Деспіну Папаміхаїл з Греції.

Сен-Мало. Перше коло

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Еліна Світоліна (Україна) - Деспіна Папаміхаїл (Греція) - 7:5, 6:1

Матч тривав 1 годину і 45 хвилин. Світоліна жодного разу не подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і використала 5/10 брейкпойнтів.

Це була друга зустріч тенісисток, Світоліна знову перемогла. Вони грали між собою в 2011 році на турнірі ITF в турецькому Стамбулі.

Варто відзначити, що ця перемога стала другою для Еліни Світоліної після відновлення кар'єри. Першу перемогу українка здобула у поєдинку проти Елени-Габріели Руссе з Румунії.

Нагадаємо, на початку квітня зіркова тенісистка повернулася на корт після декрету. У жовтні минулого року Світоліна вперше стала мамою. Спортсменка народила доньку від французького тенісиста Гаеля Монфіса. Її назвали Скай.

Додамо, що в наступному раунді турніру в Сен-Мало Еліна Світоліна зіграє проти бельгійської тенісистки Ісалін Бонавентюр.

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