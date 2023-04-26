У грудні минулого року українка повернулася до тренувань після тривалої паузи.

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла у матчі першого кола основи турніру серії WTA 1000 у Мадриді білорусці Александрі Саснович.

Еліна Світоліна (Україна) - Александра Саснович (Білорусь) - 4:6, 5:7.

У другому сеті Світоліна вела у рахунку 3:1, але втратила перевагу.

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Це вже третя зустріч тенісисток, у двох з них Світоліна програла Саснович.

У наступному раунді білоруська тенісистка змагатиметься проти 29-ї Марії Боузкової з Чехії. Також в основній сітці турніру у Мадриді виступлять Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Леся Цуренко.

Нагадаємо, Світоліна є найкращою тенісисткою в історії України. У березні минулого року Еліна оголосила про припинення своєї кар'єри, а 15 жовтня вона народила дочку Скай.

У грудні минулого року українка повернулася до тренувань. 12 квітня вона тріумфально стартувала на тенісному турнірі ITF W60 в швейцарському Кьяссо.

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