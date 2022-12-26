Асоціація спортивних журналістів України визнала фрістайліста Олександра Абраменка найкращим спортсменом за підсумками 2022 року.
Як повідомляє офіційний сайт АСЖУ, у голосуванні Абраменко набрав 98 балів і обійшов чемпіонку Європи по стрибкам у висоту Ярославу Магучіх (86 балів). 21-річна легкоатлетка, згідно з регламентом, визнана найкращою спортсменкою року в Україні.
Третє місце посіла чемпіонка світу та Європи 2022 року з веслування на байдарках та каное Людмила Лузан (79 балів).
У першу п'ятірку найкращих спортсменів України також потрапили чемпіон світу з боксу Олександр Усик і легкоатлет Андрій Проценко.
Найкращі спортсмени України 2022 року
- Олександр Абраменко - 98 балів
- Ярослава Магучіх - 86 балів
- Людмила Лузан - 79 балів
- Олександр Усик - 73 бали
- Андрій Проценко - 60 балів
- Олексій Новіков - 46 балів
- Сестри Алексєєви - 43 бали
- Павло Коростильов - 39 балів
- Михайло Романчук - 38 балів
- Олексій Середа - 36 балів
Зазначимо, що у 2022 році Олександр Абраменко став срібним призером зимової Олімпіади в Пекіні. Також він є олімпійським чемпіоном 2018 року.
21-річна стрибунка Ярослава Магучіх цього року завоювала титули чемпіонки світу в приміщенні, чемпіонки Європи і віце-чемпіонки світу на відкритому повітрі, а також показала найкращий результат сезону у світі - 2,01 метра, з яким перемогла на етапі Діамантової Ліги.
Нагадаємо, у 2021 році найкращим спортсменом України став олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк. Михайло Романчук і Людмила Лузан замкнули трійку найкращих атлетів.