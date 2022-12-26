Ярослава Магучіх визнана найкращою спортсменкою року в Україні.

Асоціація спортивних журналістів України визнала фрістайліста Олександра Абраменка найкращим спортсменом за підсумками 2022 року.

Як повідомляє офіційний сайт АСЖУ, у голосуванні Абраменко набрав 98 балів і обійшов чемпіонку Європи по стрибкам у висоту Ярославу Магучіх (86 балів). 21-річна легкоатлетка, згідно з регламентом, визнана найкращою спортсменкою року в Україні.

Третє місце посіла чемпіонка світу та Європи 2022 року з веслування на байдарках та каное Людмила Лузан (79 балів).

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У першу п'ятірку найкращих спортсменів України також потрапили чемпіон світу з боксу Олександр Усик і легкоатлет Андрій Проценко.

Найкращі спортсмени України 2022 року

Олександр Абраменко - 98 балів

Ярослава Магучіх - 86 балів

Людмила Лузан - 79 балів

Олександр Усик - 73 бали

Андрій Проценко - 60 балів

Олексій Новіков - 46 балів

Сестри Алексєєви - 43 бали

Павло Коростильов - 39 балів

Михайло Романчук - 38 балів

Олексій Середа - 36 балів

Зазначимо, що у 2022 році Олександр Абраменко став срібним призером зимової Олімпіади в Пекіні. Також він є олімпійським чемпіоном 2018 року.

21-річна стрибунка Ярослава Магучіх цього року завоювала титули чемпіонки світу в приміщенні, чемпіонки Європи і віце-чемпіонки світу на відкритому повітрі, а також показала найкращий результат сезону у світі - 2,01 метра, з яким перемогла на етапі Діамантової Ліги.

Нагадаємо, у 2021 році найкращим спортсменом України став олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк. Михайло Романчук і Людмила Лузан замкнули трійку найкращих атлетів.

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