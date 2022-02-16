Олександр Абраменко подякував всім за підтримку.

Український фристайліст Олександр Абраменко поділився емоціями після того, як виграв срібло на Олімпіаді в Пекіні.

"Дуже щасливий. Особливо приємно вибороти для України, для співвітчизників в День Єднання олімпійську медаль. Ця нагорода для нашої країни.

Змагання в Пекіні були дуже важкими. Дуже холодно, ситуація з COVID-2019. Однак дуже радий, що виконав такий складний стрибок. Україно, дякую за підтримку! Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця.

Міф про прапороносців? Як ви знаєте, існує багато міфів щодо того, що це погана прикмета. Однак дивіться самі – я виборов медаль. Тож, нести прапор рідної держави – це велика честь та гордість! Й тепер можу сказати, що й фартова", – сказав Абраменко для НОК України.

"Що було перед фінальним стрибком? Це було жахіття. Неможливо передати свої відчуття, що ти відчуваєш перед стартом. До голови лізуть різні думки, ти розумієш, що ти можеш. І ти водночас розумієш, що можеш припуститися помилки і не буде ніякої медалі. Фільм жахів можна зняти", – зауважив Сашко для "Суспільне.Спорт".

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