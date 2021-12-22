Ним визнаний олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк

Асоціація спортивних журналістів України визнала борця Жана Беленюка найкращим спортсменом країни за підсумками 2021 року.

Про це повідомляє офіційний сайт АСЖУ.

Найкращого спортсмена року обрали за підсумками голосування 12 членів експертної ради АСЖУ. Кожен з них формував свою десятку найкращих. За перше місце спортсмен отримував 10 балів, за друге - 9 і так далі.

За підсумками голосування Беленюк отримав 113 балів.

Борець греко-римського стилю випередив призерів Олімпіади-2020: плавця Михайла Романчука та Людмилу Лузан (веслування).

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Топ-10 спортсменів України в 2021 році

1. Жан Беленюк (греко-римська боротьба) - 113 балів

2. Михайло Романчук (плавання) - 75

3. Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное) - 72

4. Олександр Усик (професійний бокс) - 71

5. Олена Костевич (стрільба) - 48

6. Андрій Ярмоленко (футбол) - 34

7. Анастасія Савчук та Марта Федіна (артистичне плавання) - 32

8. Еліна Світоліна (теніс) - 27

9. Дар'я Білодід (дзюдо) - 26

10. Олена Старікова (велоспорт) - 22

Жан Беленюк: за що його визнали найкращим