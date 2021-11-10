Олімпійський чемпіон також прокоментував те, що їздить на роботу на самокаті.

Народний депутат України, олімпійський чемпіон Жан Беленюк розповів про те, скільки витрачає грошей, і про те, чому їздить до Верховної Ради на самокаті.

Про це Беленюк розповів YouTube-каналу "Панченко".

"На місяць витрачаю приблизно тисячу доларів. У мене не так багато одягу, Я ж не дівчинка. Мамі можу дати стільки, скільки їй потрібно", - сказав Беленюк.

Щодо їзди на самокаті, політик розповів, що йому так зручніше:

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"Їжджу на самокаті до Верховної Ради тільки тому, що мені так зручніше. Це не показовий виступ. Я не можу сказати, що я бідна людина. Я багатий за моїми мірками. Мені по центру міста практичніше і швидше добиратися на самокаті. Самокат знаходиться в багажному відділенні моєї машини, я його постійно воджу з собою".

Жан Беленюк: чим він відомий

Беленюк є чемпіоном Олімпіади-2020, срібним призером Олімпіади-2016, а також дворазовим чемпіоном світу (2015, 2019), триразовим чемпіоном Європи та переможцем Європейських ігор-2019.

З серпня 2019 року Беленюк є народним депутатом України від Партії "Слуга народу". У Раді він обіймає посаду першого заступника Голови Комітету з питань молоді та спорту.

Автор: Антон Дудар