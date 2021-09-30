Беленюк та Білодід вирішили помірятись силами/ фото instagram zhanbeleniuk
Чемпіон Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Жан Беленюк і бронзова призерка ігор дзюдоїстка Дар'я Білодід вирішили влаштувати спаринг.
Саме відео із поєдинком Жан Беленюк виклав у своєму Instagram.
"Входжу до тренувального ритму з чемпіонкою Білодід. Борцівські спаринги", – прокоментував Беленюк відеоролик.
В результаті нетривалого поєдинку перемогу отримав саме Беленюк. Після цього бійці по-дружньому потиснули один одному руки.
Перемога Беленюка на ОІ в Токіо: що відомо
- Український борець греко-римського стилю, депутат Верховної Ради Жан Беленюк у фіналі Олімпіади в Токіо здолав угорського спортсмена Віктора Лорінца й здобув для України перше "золото" на Іграх в Токіо.
- Після перемоги Беленюк станцював гопак й спричинив фурор у мережі таким запальним танцем.
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Бронзова медаль Білодід: факти
- Дар'я Білодід принесла Україні першу медаль на Олімпіаді в Токіо.
- Для 20-річної Білодід, яка вже ставала чемпіонкою світу та Європи, це перша в кар'єрі медаль Олімпійських ігор.
- Для України це перша з 2008 року медаль Олімпійських ігор у дзюдо. Крім цього, це перша в історії України медаль у жіночому дзюдо на Олімпіадах.