Перемогу в поєдинку здобув Жан Беленюк.

Чемпіон Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Жан Беленюк і бронзова призерка ігор дзюдоїстка Дар'я Білодід вирішили влаштувати спаринг.

Саме відео із поєдинком Жан Беленюк виклав у своєму Instagram.

"Входжу до тренувального ритму з чемпіонкою Білодід. Борцівські спаринги", – прокоментував Беленюк відеоролик.

В результаті нетривалого поєдинку перемогу отримав саме Беленюк. Після цього бійці по-дружньому потиснули один одному руки.

Перемога Беленюка на ОІ в Токіо: що відомо

Український борець греко-римського стилю, депутат Верховної Ради Жан Беленюк у фіналі Олімпіади в Токіо здолав угорського спортсмена Віктора Лорінца й здобув для України перше "золото" на Іграх в Токіо.

Після перемоги Беленюк станцював гопак й спричинив фурор у мережі таким запальним танцем.

Бронзова медаль Білодід: факти

Дар'я Білодід принесла Україні першу медаль на Олімпіаді в Токіо.

Для 20-річної Білодід, яка вже ставала чемпіонкою світу та Європи, це перша в кар'єрі медаль Олімпійських ігор.

Для України це перша з 2008 року медаль Олімпійських ігор у дзюдо. Крім цього, це перша в історії України медаль у жіночому дзюдо на Олімпіадах.

Автор: Олег Давигора