Нардеп-олімпієць вирішив на таку пропозицію не відповідати.

Олімпійський чемпіон і нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк раніше отримував пропозицію виступати за "збірну Криму".

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

"За Крим пропонували виступати, уявляєте? За "збірну Криму", - сказав він. І уточнив, що подібну пропозицію отримав після окупації Росією українського півострова.

За словами Беленюка, відповідати на це він не став.

Читайте такожНардепа Беленюка нагородили пістолетом та новим званням за "золото" на Олімпіаді в Токіо

"Мені просто передали через одного борця... Для того, щоб фінанси обговорювати, потрібно "клюнути" на цю пропозицію...",- відповів нардеп на уточнюючі питання.

Він також розповів, що нещодавно росіяни в соцмережі пропонували йому купити футболку з його зображенням на тлі карти України без Криму. "Я просто втратив дар мови", - сміється Беленюк.

Дивіться на відео - починаючи з 1:36:25

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Беленюк назвав Путіна вбивцею й відповів, чи хотів би він викликати його на килим.

Окупація Криму: довідка УНІАН

Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Автор: Юрій Годован