Олімпійський чемпіон, народний депутат України Жан Беленюк, на якого нещодавно намагалися напасти в центрі Києва, висловився про президента РФ Володимира Путіна.
В інтерв'ю YouTube-каналу Алесі Бацман, Беленюк, зокрема, відповів на питання про те, чи хотів би він викликати Путіна на килим і поборотися з ним.
"Якщо це допомогло б моїй країні, я б боровся з ним днями безперервно. І я впевнений - переміг би", - заявив спортсмен.
Також Беленюк відповів, що б сказав Путіну, якби побачив його:
"Якщо я скажу, умовно: "Забирайся з Криму, забирайся з Донбасу", це ж не говорить про те, що завтра він прийме рішення звідти піти. Я отримую задоволення від того, що дає в підсумку певний результат. А це навряд чи дасть якийсь результат, тому я не бачу сенсу подібного спілкування".
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"По суті через цю людину ми не маємо можливості тренуватися в найкращому місці підготовки українських спортсменів - в Криму. У нас там відмінна в Євпаторії база для паралімпійців, у нас величезна кількість різних баз - в Алушті, в Ялті. Ми все це втратили, ми не маємо можливості там тренуватися. Ми втратили величезну кількість військовослужбовців наших. Це сльози та горе величезної кількості матерів і батьків. Тобто, ми багато чого втратили через політику Кремля. Нам потрібно робити все, щоб у підсумку на фініші ми виявилися переможцями", - сказав Беленюк.
Борець також відповів на питання про те, чи є Путін вбивцею, як сказав президент США Джо Байден:
"Це, напевно, всі знають. Всі в Україні точно знають, що він вбивця, що його політика вбиває молодих хлопців - як з одного, так і з іншого боку, не тільки в Україні".
Жан Беленюк: перемога на Олімпіаді та висловлювання після Ігор
- Борець греко-римського стилю завоював єдину золоту медаль України в Токіо.
- Після повернення з Олімпіади Беленюк відзвітував за Олімпіаду, заявивши, що на Іграх має бути "менше працівників міністерства, а більше тренерів". Також він розніс чиновників за відпочинок під час поїздок на Олімпіади.
- Крім того, Беленюк не залишився осторонь конфлікту навколо Ярослави Магучіх. Він заступився за українську легкоатлетку.