Нардеп і олімпійський чемпіон обрушився з критикою на вітчизняних спортивних функціонерів.

Нардеп і олімпійський чемпіон Жан Беленюк розкритикував українських спортивних чиновників, які використовують поїздки на міжнародні спортивні змагання для власних розваг.

Свою заяву Беленюк зробив в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи скандал, коли спортсменку з України залишили на Олімпійських іграх у Токіо без тренера.

Він нагадав, що відправив за даним фактом звернення до Міністерства молоді та спорту для з'ясування складу делегацій чиновників і функціоналу кожного делегата.

"У нас, на жаль, є погана звичка, коли деякі чиновники сприймають такі заходи, як Олімпійські ігри, як можливість за бюджетні кошти поїхати в якусь країну, подивитися змагання, поїсти закордонні страви і відпочити і не ставлять в пріоритет потреби спортсменів", - заявив олімпійський чемпіон.

Читайте такожВідповів на претензію Беленюка: Гутцайт розповів, скільки чиновників літало на Олімпіаду в Токіо

Аналогічна ситуація, за його словами, сталася на Олімпіаді в Токіо, коли українську спортсменку не почули й не взяли на змагання її тренера.

"У даній ситуації вона зайняла 5-е місце, ми будемо розбиратися в ситуації. Головний тренер, який формує команду зі стрибків з жердиною, її не почув, на жаль, і ми всі побачили цю емоційну промову зі сльозами", - зазначив спортсмен.

Скандал через відсутність тренера української спортсменки на Олімпіаді

Українська стрибунка з жердиною Марина Килипко після свого виступу в Токіо, де вона посіла п'яте місце, розплакалася під час інтерв'ю і заявила, що могла б виступити краще, якби на Олімпіаду взяли її особистого тренера.

Міністр Вадим Гутцайт пояснив, що на 100% спортсменів, згідно з вимогою МОК, можна включити всього 50% персоналу: особистих тренерів, лікарів, масажистів і психологів. Хто увійде до списків - вирішує Федерація по кожному виду спорту. "Федерація легкої атлетики на виконкомі вирішила, скільки тренерів і хто з них їде. Обов'язково спортсмени з топ-10 світового рейтингу будуть забезпечені всім необхідним: усіма лікарями, тренерами, масажистами", - розповів Гутцайт. Оскільки Килипко не входила в топ-10 рейтингу, її тренера не взяли.

Автор: Юрій Годован