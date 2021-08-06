Раніше пропагандисти пожурили українського чемпіона за гопак.

У Міністерстві молоді та спорту України відповіли на істеричну реакцію російської пропагандистки Ольги Скабєєвої на запальний гопак у виконанні українського борця-депутата Жана Беленюка.

За словами заступника міністра Ніни Уманець, вітчизняні спортсмени будуть і надалі завойовувати нагороди й танцювати гопак - навіть якщо "комусь заздрісно". Про це чиновниця заявила в ефірі каналу "Україна 24".

Вона похвалила Беленюка за виступ, заявивши, що він безмежно любить Україну.

"Ми всі про це знаємо. І це не перший спортсмен, чемпіон Олімпійських ігор, який на спортивному майданчику демонструє український гопак. Якщо комусь завидно, нехай вони собі заздрять, а ми будемо перемагати і будемо танцювати надалі наш гопак, і не тільки в цьому році", - запевнила вона.

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За словами чиновниці, Україна вже завтра може поповнити свій медальний запас на Олімпіаді.

"Ми розраховуємо, що три наші красуні в стрибку, які завтра будуть боротися... є дуже велике бажання, щоб вони зайняли всі три перших місця. Наша жіноча дружина в артистичному плаванні також вступила в бій за медалі Олімпійських ігор. Мають ще реальні шанси наші спортсменки в веслуванні на байдарках і каное. Ми очікуємо ще поповнення нашої скарбнички. Я думаю, що це буде успішно. На сьогодні ми вже перейшли рубіж Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, оскільки тоді було 11 медалей", - зазначила вона.

Перемога Беленюка в Токіо і реакція пропагандистів на неї

Український борець греко-римського стилю, депутат Верховної Ради Жан Беленюк у фіналі Олімпіади в Токіо здолав угорського спортсмена Віктора Лоринця і здобув для України перше "золото" на Іграх у Токіо.

Після перемоги Беленюк станцював гопак і викликав фурор в мережі таким запальним танцем:

Згодом російська пропагандистка Ольга Скабєєва на прокремлівському телеканалі "Росія 1" у властивій їй манері прокоментувала "золото" і гопак українського борця. Переможний танець Беленюка пропагандистка Скабєєва назвала "москальською присядкою". За її словами, "знавці" народних танців розгледіли в рухах спортсмена зовсім не традиційний український гопак.

Автор: Юрій Годован