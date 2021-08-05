Переможний танець Беленюка пропагандистка Скабєєва назвала "москальською присядкою".

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва на прокремлівському телеканалі "Россия 1" у властивій їй манері прокоментувала "золото" та гопак українського борця на Олімпіаді та чинного нардепа Жана Беленюка.

На фрагмент програми звернув увагу Анатолій Штефан "Штірліц" у своєму Telegram-каналі.

Читайте такожУкраїна на Олімпіаді в Токіо перевершила свій результат Ріо-2016 за кількістю медалейТак, переможний танець Беленюка пропагандистка Скабєєва назвала "москальською присядкою". За її словами, "знавці" народних танців розгледіли у рухах спортсмена зовсім не традиційний український гопак.

"Знавці" народних танців підозрюють, Беленюк дав не традиційного українського гопака, а пустився в москальську присядку. Тож на Батьківщині можуть виникнути питаннячка. Як у випадку із Зеленським, якому закидали, що замість вишиванки одягнув косоворотку", – сказала Скабєєва.

Крім того, скандальна російська телеведуча кілька разів звертала увагу на колір шкіри Беленюка.

Перемога Беленюка на ОІ в Токіо: що відомо

Український борець греко-римського стилю, депутат Верховної Ради Жан Беленюк у фіналі Олімпіади в Токіо здолав угорського спортсмена Віктора Лорінца й здобув для України перше "золото" на Іграх в Токіо.

Після перемоги Беленюк станцював гопак й спричинив фурор у мережі таким запальним танцем:

Автор: Ольга Робейко