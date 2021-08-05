Українська легкоатлетка Марина Килипко дала волю емоціям.

Українська легкоатлетка Марина Килипко посіла п'яте місце у стрибках з жердиною на своїй дебютній Олімпіаді.

Це вельми гідний результат, але наша співвітчизниця була до сліз засмучена після виступу. Вона обурена рішенням Федерації легкої атлетики України й Національного олімпійського комітету країни щодо того, що їй не надали тренера. 25-річна спортсменка заплакала даючи інтерв'ю в етері UA: Перший:

"Підготовка йшла добре. Думаю, що всі бачили, що я готова стрибати 4,70 метрів мінімум. Я зробила все залежне від себе. Єдине, я вважаю, що повинен бути тренер".

"Ніхто не зміг мені допомогти. Чому тут немає мого особистого тренера, я не почула відповіді ні від кого. Я просила, говорила, що мені потрібен тренер. Судячи з чемпіонату України, було видно, що я готова до Олімпіади. Мене годували сніданками, рішення приймемо потім. За сьогоднішній день я не почула, чому немає мого тренера".

"Ще є Яна Гладійчук. І теж тренера не беруть. Чому так відбувається в нашій країні, я не розумію. За якими критеріями це робиться...Я три рази слізно просила, що мені потрібен тренер - "Добре, це потім; то не ми вирішуємо; то не той вирішує, то ще щось..." У результаті мені не дали відповідь, а потім виклали список, після чого я зрозуміла, що немає сенсу битися головою об стіну".

"Я не знаю що ще сказати. Ти вбиваєш себе. Ти стільки років тренуєшся, стільки всього вкладаєш. Потім їдеш і залишаєшся в секторі одна. Я сьогодні вийшла на розминку - на трибуні жодної душі з України. Я розминаюся одна, абсолютно одна. У всіх тренери сидять, хоч якась підтримка, а я - одна. Через сорок хвилин або півгодини, бачите, зволили прийти. Але особливо це нічого не дає, толку нуль. Ніхто не знає як я стрибаю, що мені треба. Все".

"Підтримка глядачів велика, але мені потрібна підтримка мого тренера. Більше нічого. Дуже важко бути одній. Багато підтримують, дуже багато людей. Хотілося показати хороший результат. Я задоволена тим, що я - п'ята. Вважаю, що це дуже гарне місце у фіналі Олімпіади. Було б все по іншому, тому що тренер знає мене від А до Я, ми 15 років разом".

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже дев'ять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна. Алла Черкасова та Ірина Коляденко стали бронзовими призерами з вільної боротьби. Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті) виграли бронзову медаль в артистичному плаванні, а Людмила Лузан - у веслуванні.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також стала срібною призеркою.

Першу золоту нагороду на Іграх у Токіо для України завоював Жан Беленюк.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Артем Будрін