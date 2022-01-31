Всіх хворих вже ізолювали в окремі кімнати.

Спалах коронавірусу зафіксований в олімпійському містечку в Пекіні. COVID-19 виявили у 119 спортсменів та членів спортивних делегацій зимової Олімпіади.

Про це повідомляє Reuters.

За лічені дні зафіксували десятки випадків COVID-19. Хворі є як серед спортсменів і членів команд, які прибули на ігри, так і серед персоналу, залученого в організацію заходу. Всіх хворих вже ізолювали в окремі кімнати.

Попри виявлені випадки COVID-19, організатори Олімпійських ігор скасовувати змагання не збираються, але обіцяють ретельніше дотримуватися карантинних правил та щодня тестувати всіх в олімпійському містечку.

Зимова Олімпіада в Пекіні - що відомо

Зимові Олімпійські ігри-2022 пройдуть в Китаї з 4 по 20 лютого, у них візьмуть участь 45 українських спортсменів.

Перед стартом Олімпійських ігор у Пекіні українським спортсменам заборонили публічно спілкуватися з росіянами і перебувати поруч з державною символікою Росії під час проведення змагань. Представники збірної України отримали спеціальні рекомендації від міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Пізніше стало відомо, що українських і російських фігуристів розташують поруч під час командних змагань на Зимових Олімпійських іграх.

Додамо, що збірна РФ виступатиме на Іграх в Пекіні без національного гімну і під прапором олімпійського комітету Росії (ROC).

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