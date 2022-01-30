Організатори змагання не врахували конфлікт між країнами.

Українських та російських фігуристів розташують поруч під час командних змагань на зимових Олімпійських Іграх в Пекіні, які стартують вже 4 лютого.

Користувач у Twitter опублікував знімок, на якому видно, що бокси (спеціальні трибуни) збірної України розміщені поруч з російськими.

Таким чином українці і росіяни будуть спостерігати за прокатами інших учасників разом.

Зазначається, що порядок боксів був складений організатором згідно з алфавітом.

Нагадаємо, перед стартом Олімпійських ігор у Пекіні українським спортсменам заборонили публічно спілкуватися з росіянами і перебувати поруч з державною символікою Росії під час проведення змагань. Представники збірної України отримали спеціальні рекомендації від міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Додамо, що збірна РФ виступатиме на Іграх в Пекіні без національного гімну і під прапором олімпійського комітету Росії (ROC).

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Україну у фігурному катанні на ОІ-2022 представлятимуть 6 спортсменів: Артем Деренський, Максим Нікітін, Іван Шмуратко, Софія Голіченкова, Олександра Назарова, Анастасія Шаботова.

Україна на зимових Олімпійських іграх: