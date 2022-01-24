Клемен Бауер відмовляється вакцинуватися від коронавірусу.

Знаменитий словенський біатлоніст Клемен Бауер заявив, що не поїде на зимові Олімпійські ігри у Пекіні через відмову вакцинуватися від коронавірусу.

Спортсмен вважає, що його імунна система досить сильна для боротьби з вірусом, тому він не має наміру вакцинуватися "неперевіреним чином".

"Я впевнений у своїй імунній системі і вірю в природний захисний бар'єр. Однак я ні в якому разі не готовий невідомим, неперевіреним чином, без потреби втручатися в свій організм.

Я щиро поважаю рішення кожної людини і приймаю наслідки свого рішення з повною відповідальністю", - написав Бауер у своєму Instagram.

Клемен Бауер є срібним призером чемпіонату світу-2012 у змішаній естафеті. Його найкращим олімпійським результатом стало четверте місце в спринті Ванкувера-2010.

Читайте такожСкандал з Магучіх і Ласіцкене не повинен повторитися: українцям заборонили стояти поруч з символікою РФ на ОлімпіадіНагадаємо, зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого. Всього розіграють 109 комплектів медалей в 15 видах спорту.

Вакцинація від коронавірусу є обов'язковою для учасників змагань.

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