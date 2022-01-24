Знаменитий словенський біатлоніст Клемен Бауер заявив, що не поїде на зимові Олімпійські ігри у Пекіні через відмову вакцинуватися від коронавірусу.
Спортсмен вважає, що його імунна система досить сильна для боротьби з вірусом, тому він не має наміру вакцинуватися "неперевіреним чином".
"Я впевнений у своїй імунній системі і вірю в природний захисний бар'єр. Однак я ні в якому разі не готовий невідомим, неперевіреним чином, без потреби втручатися в свій організм.
Я щиро поважаю рішення кожної людини і приймаю наслідки свого рішення з повною відповідальністю", - написав Бауер у своєму Instagram.
Клемен Бауер є срібним призером чемпіонату світу-2012 у змішаній естафеті. Його найкращим олімпійським результатом стало четверте місце в спринті Ванкувера-2010.
Читайте такожСкандал з Магучіх і Ласіцкене не повинен повторитися: українцям заборонили стояти поруч з символікою РФ на ОлімпіадіНагадаємо, зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого. Всього розіграють 109 комплектів медалей в 15 видах спорту.
Вакцинація від коронавірусу є обов'язковою для учасників змагань.
Кубок світу з біатлону 2021-2022: результати сезону
- У загальному заліку у чоловіків лідирують французи Кентен Фійон-Майє (636 очка) і Емільєн Жаклен (501). Топ-3 замикає норвежець Тар'є Бо (486).
- У жінок в трійку лідерів входять норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очко), білоруска Дінара Алімбекова (589) і шведка Ельвіра Еберг (563).
- В України найкращий результат у загальному заліку у Дмитра Підручного (148 очок і 34-е місце) і у Юлії Джими (153 очки і 32-а позиція).