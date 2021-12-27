Зірки спорту взяли участь у новорічному зверненні президента України.

Жан Беленюк, Олег Верняєв та Юрій Чебан виставили у мережу фотографії, з яких зрозуміло, що вони знялися у новорічному привітанні президента України Володимира Зеленського.

35-річний одесит Юрій Чебан вже завершив кар'єру спортсмена та працює тренером збірної України з веслування на байдарках та каное. У 2012 та 2016 роках він був олімпійським чемпіоном з веслування на каное (одиночка, 200 метрів).

30-річний киянин Жан Беленюк виграв єдине для України золото в Токіо-2020. Борця греко-римського стилю визнали найкращим спортсменом 2021 року в Україні. Беленюк також є нардепом від фракції "Слуга народу".

28-річний Олег Верняєв є уродженцем Донецька. У 2016 році він став олімпійським чемпіоном в Ріо-де-Жанейро зі спортивної гімнастики (вправи на брусах). Нагадаємо, що його в цьому році впіймали на допінгу.

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