Станіслав Горуна / фото REUTERS

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 Станіслав Горуна став учасником бійки у Львівській районній раді. 32-річний каратист мав конфлікт з депутатом від партії "Свобода", представником голови комісії з питань культури Богданом Федуном.

Сам Горуна представляє "Об'єднання Самопоміч".

Нагадаємо, що Станіслав нещодавно пояснив, чому після початку війни на сході України відвідував Росію і давав там майстер-класи з карате.

Станіслав Горуна: досягнення

  • До Олімпійських ігор у Токіо львів'янин Горуна ставав переможцем Європейських ігор-2019, Всесвітніх ігор-2017, а також дворазовим чемпіоном Європи (2011 та 2021).
  • На чемпіонатах світу його найвищим досягненням була бронза у 2014 році.
  • Також Горуна ставав переможцем Кубка світу-2014 і є п'ятиразовим переможцем Прем'єр-Ліги карате.