Станіслав Горуна / фото REUTERS
Бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 Станіслав Горуна став учасником бійки у Львівській районній раді. 32-річний каратист мав конфлікт з депутатом від партії "Свобода", представником голови комісії з питань культури Богданом Федуном.
Сам Горуна представляє "Об'єднання Самопоміч".
Бійка у Львівській районній раді
Нагадаємо, що Станіслав нещодавно пояснив, чому після початку війни на сході України відвідував Росію і давав там майстер-класи з карате.
Станіслав Горуна: досягнення
- До Олімпійських ігор у Токіо львів'янин Горуна ставав переможцем Європейських ігор-2019, Всесвітніх ігор-2017, а також дворазовим чемпіоном Європи (2011 та 2021).
- На чемпіонатах світу його найвищим досягненням була бронза у 2014 році.
- Також Горуна ставав переможцем Кубка світу-2014 і є п'ятиразовим переможцем Прем'єр-Ліги карате.