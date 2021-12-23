Український каратист Станіслав Горуна вступив у сутичку з депутатом від партії "Свобода".

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 Станіслав Горуна став учасником бійки у Львівській районній раді. 32-річний каратист мав конфлікт з депутатом від партії "Свобода", представником голови комісії з питань культури Богданом Федуном.

Сам Горуна представляє "Об'єднання Самопоміч".

Нагадаємо, що Станіслав нещодавно пояснив, чому після початку війни на сході України відвідував Росію і давав там майстер-класи з карате.

Станіслав Горуна: досягнення