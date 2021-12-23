Від українських спортсменів у Пекіні багато не чекають.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт озвучив песимістичний прогноз щодо того, скільки медалей виграють українські спортсмени на майбутній зимовій Олімпіаді в Пекіні.

Гутцайта цитує сайт Асоціації спортивних журналістів України.

"Будемо відверті, якщо ми привеземо з Пекіна-2022 хоча б одну медаль, то це вже буде добре", - заявив Гутцайт.

Окремо він зупинився на біатлонній збірній, яка в цьому сезоні не показує хороших результатів:

"Розумію, що нас поки засмучують біатлоністи. З президентом Федерації біатлону Володимиром Бринзаком ми спілкуємося щотижня, і він відверто розповідає про всі невдачі на старті сезону. Я вірю в потенціал нашої збірної з біатлону і сподіваюся, що їх непроста підготовка принесе результат в Пекіні. Запевняю, що з боку Міністерства зроблено все необхідне для підготовки. У наших біатлоністів є все. Тепер слово за ними і їх тренерами. Ну, і побажаю їм трохи удачі".

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Він зазначив, що на медаль у Пекіні націлюються українські фрістайлісти:

"Удача не завадить і нашим фрістайлістам, які на початку зими були набагато успішніше біатлоністів. Я розмовляв з головним тренером збірної з фрістайлу Енвером Аблаєвим. Він каже, що його підопічні добре готові та націлені на результат".

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