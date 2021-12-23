Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт озвучив песимістичний прогноз щодо того, скільки медалей виграють українські спортсмени на майбутній зимовій Олімпіаді в Пекіні.
Гутцайта цитує сайт Асоціації спортивних журналістів України.
"Будемо відверті, якщо ми привеземо з Пекіна-2022 хоча б одну медаль, то це вже буде добре", - заявив Гутцайт.
Окремо він зупинився на біатлонній збірній, яка в цьому сезоні не показує хороших результатів:
"Розумію, що нас поки засмучують біатлоністи. З президентом Федерації біатлону Володимиром Бринзаком ми спілкуємося щотижня, і він відверто розповідає про всі невдачі на старті сезону. Я вірю в потенціал нашої збірної з біатлону і сподіваюся, що їх непроста підготовка принесе результат в Пекіні. Запевняю, що з боку Міністерства зроблено все необхідне для підготовки. У наших біатлоністів є все. Тепер слово за ними і їх тренерами. Ну, і побажаю їм трохи удачі".
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Він зазначив, що на медаль у Пекіні націлюються українські фрістайлісти:
"Удача не завадить і нашим фрістайлістам, які на початку зими були набагато успішніше біатлоністів. Я розмовляв з головним тренером збірної з фрістайлу Енвером Аблаєвим. Він каже, що його підопічні добре готові та націлені на результат".
Олімпіада-2022: що потрібно знати
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року.
- У Греції вже запалили вогонь Олімпіади-2022.
- Талісманом Олімпіади-2022 буде панда Бін Дуньдунь.
- Одну з країн МОК відсторонив від змагань.
- Медалі будуть розіграні в 109 дисциплінах. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
- Вже відомий офіційний девіз змагань. А також був представлений дизайн медалей.