Коробки для нагород виготовлені з бамбуку.

Оргкомітет зимових Олімпійських ігор-2022 показав оновлений дизайн олімпійських і паралімпійських медалей.

На нагородах зображений логотип з п'яти олімпійських кілець, навколо якого повна назва Олімпіади-2022 англійською мовою. У центрі задньої частини медалей вигравійована емблема Ігор і повна назва китайською мовою.

На кільцях можна побачити 24 точки, котрі символізують зоряне небо і гармонію між людиною і природою. Коробки для медалей зроблені з бамбука, що згідно з регламентом "підкреслює особливості китайської культури і відповідає концепції екологічних Олімпійських ігор".

Олімпіада-2022: що потрібно знати

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року.

Талісманом Олімпіади-2022 буде панда Бін Дуньдунь.

Одну з країн МОК відсторонив від змагань.

Медалі будуть розіграні в 109 дисциплінах. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Також вже відомий офіційний девіз змагань.

В Греції пройшла церемонія запалювання Олімпійського вогню.

Автор: Артем Будрін