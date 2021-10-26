Пекін продовжує підготовку до зимової Олімпіади / фото REUTERS

Оргкомітет зимових Олімпійських ігор-2022 показав оновлений дизайн олімпійських і паралімпійських медалей.

На нагородах зображений логотип з п'яти олімпійських кілець, навколо якого повна назва Олімпіади-2022 англійською мовою. У центрі задньої частини медалей вигравійована емблема Ігор і повна назва китайською мовою.

На кільцях можна побачити 24 точки, котрі символізують зоряне небо і гармонію між людиною і природою. Коробки для медалей зроблені з бамбука, що згідно з регламентом "підкреслює особливості китайської культури і відповідає концепції екологічних Олімпійських ігор".

Олімпіада-2022: що потрібно знати

Автор: Артем Будрін