Пекін продовжує підготовку до зимової Олімпіади / фото REUTERS
Оргкомітет зимових Олімпійських ігор-2022 показав оновлений дизайн олімпійських і паралімпійських медалей.
На нагородах зображений логотип з п'яти олімпійських кілець, навколо якого повна назва Олімпіади-2022 англійською мовою. У центрі задньої частини медалей вигравійована емблема Ігор і повна назва китайською мовою.
На кільцях можна побачити 24 точки, котрі символізують зоряне небо і гармонію між людиною і природою. Коробки для медалей зроблені з бамбука, що згідно з регламентом "підкреслює особливості китайської культури і відповідає концепції екологічних Олімпійських ігор".
Олімпіада-2022: що потрібно знати
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року.
- Талісманом Олімпіади-2022 буде панда Бін Дуньдунь.
- Одну з країн МОК відсторонив від змагань.
- Медалі будуть розіграні в 109 дисциплінах. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
- Також вже відомий офіційний девіз змагань.
- В Греції пройшла церемонія запалювання Олімпійського вогню.