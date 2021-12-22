Другі поспіль зимові Олімпійські ігри пройдуть без гравців НХЛ.

НХЛ та Профспілка хокеїстів зробили офіційну заяву, в якій оголосили, що представники Ліги не поїдуть на Олімпіаду-2022.

Про це повідомляє прес-служба НХЛ.

Спочатку дирекція НХЛ погодилася відпустити своїх хокеїстів на Олімпійські ігри до Пекіна, але зберегла за собою право змінити рішення, якщо ситуація з коронавірусом у світі погіршиться.

Наразі регулярний сезон в НХЛ поставлений на паузу через масове поширення штаму омікрон - понад 100 гравців інфікувалося. 50 матчів перенесли і більша частина з них буде зіграна в лютому, коли й мала відбутися передбачена перерва на Олімпіаду.

Хокеїсти НХЛ пропустять другі поспіль зимові Олімпійські ігри. У 2018 році НХЛ не пустила гравців у Пхенчхан (Південна Корея), мотивуючи це тим, що "хокеїсти ризикують зазнати зайвих травм".

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