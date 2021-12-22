НХЛ та Профспілка хокеїстів зробили офіційну заяву, в якій оголосили, що представники Ліги не поїдуть на Олімпіаду-2022.
Про це повідомляє прес-служба НХЛ.
Спочатку дирекція НХЛ погодилася відпустити своїх хокеїстів на Олімпійські ігри до Пекіна, але зберегла за собою право змінити рішення, якщо ситуація з коронавірусом у світі погіршиться.
Наразі регулярний сезон в НХЛ поставлений на паузу через масове поширення штаму омікрон - понад 100 гравців інфікувалося. 50 матчів перенесли і більша частина з них буде зіграна в лютому, коли й мала відбутися передбачена перерва на Олімпіаду.
Хокеїсти НХЛ пропустять другі поспіль зимові Олімпійські ігри. У 2018 році НХЛ не пустила гравців у Пхенчхан (Південна Корея), мотивуючи це тим, що "хокеїсти ризикують зазнати зайвих травм".
Олімпіада-2022: що потрібно знати
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року.
- Талісманом Олімпіади-2022 буде панда Бін Дуньдунь.
- Одну з країн МОК відсторонив від змагань.
- Медалі будуть розіграні в 109 дисциплінах. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
- Вже відомий офіційний девіз змагань. А також був представлений дизайн медалей.