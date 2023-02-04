21-річний спортсмен виконав у суперфіналі надскладний стрибок під назвою "Ураган".

Фристайліст Дмитро Котовський переміг на етапі Кубка світу з лижної акробатики в американському Дір-Веллі.

Як повідомили в Міністерстві молоді та спорту України, його фантастичний стрибок приніс дебютне "золото" Кубка світу.

Зазначається, що 21-річний спортсмен виконав у суперфіналі надскладний стрибок bFtFF - потрійне сальто з п'ятьма гвинтами під назвою "Ураган", та отримав від суддів 138.32 зі 156 можливих балів.

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Наголошується, що українець став другим в історії спортсменом, який виконав цей стрибок успішно на змаганнях.

"Це досягнення стало новим рекордом України, а Дмитро Котовський здобув свою першу перемогу на Кубку світу", - йдеться у повідомленні.

У Мінмолодьспорту зазначили, що український "літаючий лижник" піднявся на друге місце у загальному заліку Кубка світу, програючи усього 18 балів лідеру, швейцарцю Ною Роту, і включився у боротьбу за Кришталевий глобус.

"Вітаємо Дмитра Котовського і його тренерів Енвера Аблаєва та Максима Нескоромного з блискучим результатом! Пишаємося вами!", - зазначили у міністерстві.

Українські спортсмени

Як повідомляв УНІАН, улітку минулого року українка Вікторія Мотричко стала чемпіонкою світу з міжнародних шашок у змаганнях з бліцу. Турнір пройшов у столиці Латвії Ризі. У чоловічій частині турніру українець Артем Іванов став бронзовим призером чемпіонату світу у бліці.

Навесні бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо-2020 Ярослава Магучіх виграла для України золоту нагороду на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, який проходить у сербському Белграді.

А 25 січня цього року в швейцарському Ленцерхайді в рамках чемпіонату Європи з біатлону відбулася чоловіча індивідуальна гонка. Україну в цій гонці представляли відразу шість спортсменів. Переможцем гонки став Ендре Стремсгейм з Норвегії, який бездоганно відпрацював на вогневих рубежах. Друге місце зайняв представник України Антон Дудченко. Він прекрасно пройшов всю дистанцію і зробив тільки один промах на стрільбах.

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