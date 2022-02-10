Збірна України не виступить у командних змаганнях фристайлістів з лижної акробатики на Олімпійських іграх у Пекіні.
Про це повідомляє Суспільне:Спорт.
Причина - одразу троє наших фристайлістів здали позитивний тест на коронавірус. Це Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк та Анастасія Новосад.
Отож, у складі нашої команди залишилося лише двоє здорових спортсменів - олімпійський чемпіон Олександр Абраменко та Ольга Полюк. Для участі в командному міксті необхідно мати у складі мінімум трьох фристайлістів - двох чоловіків та одну жінку.
Раніше на зимових Олімпіадах не розігрувалися медалі в командному фристайлі - у Пекіні таке вперше. Вісім збірних заявилися на командний турнір, проте Україна на старт не вийде. Змагатися збірні почнуть 10 лютого о 13:00 за київським часом.
Україна в цих командних змаганнях мала чудові шанси на медаль. У поточному сезоні Абраменко, Котовський та Новосад двічі вигравали бронзу на етапах Кубка світу.
На цих Іграх у збірної України в скарбничці поки що немає нагород.
Абраменко у себе в Instagram написав:
"Не Олімпіада, а страшний сон".
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- Результати українців за 9 лютого тут.
Загалом буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.