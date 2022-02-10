Коронавірус "скосив" одразу трьох українських фристайлістів.

Збірна України не виступить у командних змаганнях фристайлістів з лижної акробатики на Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомляє Суспільне:Спорт.

Причина - одразу троє наших фристайлістів здали позитивний тест на коронавірус. Це Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк та Анастасія Новосад.

Отож, у складі нашої команди залишилося лише двоє здорових спортсменів - олімпійський чемпіон Олександр Абраменко та Ольга Полюк. Для участі в командному міксті необхідно мати у складі мінімум трьох фристайлістів - двох чоловіків та одну жінку.

Раніше на зимових Олімпіадах не розігрувалися медалі в командному фристайлі - у Пекіні таке вперше. Вісім збірних заявилися на командний турнір, проте Україна на старт не вийде. Змагатися збірні почнуть 10 лютого о 13:00 за київським часом.

Україна в цих командних змаганнях мала чудові шанси на медаль. У поточному сезоні Абраменко, Котовський та Новосад двічі вигравали бронзу на етапах Кубка світу.

На цих Іграх у збірної України в скарбничці поки що немає нагород.

Абраменко у себе в Instagram написав:

"Не Олімпіада, а страшний сон".

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