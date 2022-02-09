Вже 23 різні країни виграли хоча б одну нагороду.

На зимових Олімпійських іграх в Пекіні завершився п'ятий день змагань. 9 лютого було розіграно шість комплектів медалей в шести видах спорту.

У Німеччини найбільше золотих медалей - 5. В топ-3 входять також скандинавські збірні - Швеція й Норвегія. У них по 4 золота. Проте у норвежців більше срібла та бронзи, ніж в сусідів.

Збірна України нагород поки що не завоювала.

На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.

Нагадаємо, УНІАН розповідав про виступи українців 9 лютого за цим посиланням.

Читайте такожУкраїнський фігурист Шмуратко кваліфікувався у довільну програму на Олімпіаді

Олімпіада-2022: що потрібно знати

Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Україна на зимових Олімпійських іграх: головне