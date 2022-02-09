На зимових Олімпійських іграх в Пекіні завершився п'ятий день змагань. 9 лютого було розіграно шість комплектів медалей в шести видах спорту.
У Німеччини найбільше золотих медалей - 5. В топ-3 входять також скандинавські збірні - Швеція й Норвегія. У них по 4 золота. Проте у норвежців більше срібла та бронзи, ніж в сусідів.
Збірна України нагород поки що не завоювала.
На цих Олімпійських іграх бере участь 91 країна. Вперше на Іграх представлені Гаїті та Саудівська Аравія.
Нагадаємо, УНІАН розповідав про виступи українців 9 лютого за цим посиланням.
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Олімпіада-2022: що потрібно знати
- Буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
- Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
Україна на зимових Олімпійських іграх: головне
Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
- У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
- На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка.