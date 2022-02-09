На Іграх в Пекіні минув ще один день.

9 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні українці змагалися у гірських лижах, лижному двоборстві та санному спорті.

У гірських лижах (слалом) Анастасія Шепіленко виступила невдало у першій спробі і не кваліфікувалася у другу. 21-річна українка зійшла з дистанції.

У змаганнях з лижного двоборства наш Дмитро Мазурчук у стрибках з трампліна продемонстрував 35-й результат - він стрибнув на 87 метрів та отримав 82,5 бала. Гонитву на десять кілометрів Дмитро розпочав з відставанням у три хвилини двадцять дві секунди від проміжного лідера.

Врешті-решт Мазурчук фінішував на 36-му місці.

У санному спорті у змаганнях двійок Ігор Стахів та Андрій Лисецький у першій спробі подолали трасу за 59,983 секунди та показали 14-й результат із 17 учасників. Друга спроба завершилася для українського тандему 15-м підсумковим місцем.

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Загалом буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Результати українців за 8 лютого тут.

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