Переможцем гонки став Ендре Стремсгейм з Норвегії.

У середу, 25 січня, у швейцарському Ленцерхайді в рамках чемпіонату Європи з біатлону відбулася чоловіча індивідуальна гонка.

Україну в цій гонці представляли відразу шість спортсменів: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Денис Насико, Артем Тищенко.

Переможцем гонки став Ендре Стремсгейм з Норвегії, який бездоганно відпрацював на вогневих рубежах. Друге місце зайняв представник України Антон Дудченко. Він прекрасно пройшов всю дистанцію і зробив тільки один промах на стрільбах.

Відео дня

Третє місце дісталося представнику Словенії Ловро Планко.

ЧЄ-2023 з біатлону. Результати чоловічої індивідуальної гонки

1. Ендре Стремсгейм (Норвегія, 0+0+0+0) 51:05,9

2. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +2:04,7

3. Ловро Планко (Словенія, 1+0+0+0) +2:16,5

...

12. Артем Тищенко (0+0+1+0) +3:58,7

19. Богдан Цимбал (1+0+0+1) +4:45,9

36. Артем Прима (1+0+1+2) +6:31,9

47. Тарас Лесюк (0+2+1+1) +7:25,2

64. Денис Насико (1+2+1+2) +8:56,8

Таким чином, після першого дня на ЧЄ-2023 з біатлону в України дві медалі. Раніше Юлія Джима завоювала срібло у жіночій індивідуальній гонці.

Стільки ж нагород у Німеччини, яка взяла золото і бронзу в жіночій індивідуальній гонці.

Нагадаємо, чемпіонат Європи з біатлону пройде з 23 по 29 січня. У програмі континентальної першості будуть чоловічі і жіночі індивідуальні гонки, спринти і гонки переслідування, сингл-мікст і класична змішана естафета.

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