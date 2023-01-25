У середу, 25 січня, у швейцарському Ленцерхайді в рамках чемпіонату Європи з біатлону відбулася чоловіча індивідуальна гонка.
Україну в цій гонці представляли відразу шість спортсменів: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Денис Насико, Артем Тищенко.
Переможцем гонки став Ендре Стремсгейм з Норвегії, який бездоганно відпрацював на вогневих рубежах. Друге місце зайняв представник України Антон Дудченко. Він прекрасно пройшов всю дистанцію і зробив тільки один промах на стрільбах.
Третє місце дісталося представнику Словенії Ловро Планко.
ЧЄ-2023 з біатлону. Результати чоловічої індивідуальної гонки
1. Ендре Стремсгейм (Норвегія, 0+0+0+0) 51:05,9
2. Антон Дудченко (Україна, 0+1+0+0) +2:04,7
3. Ловро Планко (Словенія, 1+0+0+0) +2:16,5
...
12. Артем Тищенко (0+0+1+0) +3:58,7
19. Богдан Цимбал (1+0+0+1) +4:45,9
36. Артем Прима (1+0+1+2) +6:31,9
47. Тарас Лесюк (0+2+1+1) +7:25,2
64. Денис Насико (1+2+1+2) +8:56,8
Таким чином, після першого дня на ЧЄ-2023 з біатлону в України дві медалі. Раніше Юлія Джима завоювала срібло у жіночій індивідуальній гонці.
Стільки ж нагород у Німеччини, яка взяла золото і бронзу в жіночій індивідуальній гонці.
Нагадаємо, чемпіонат Європи з біатлону пройде з 23 по 29 січня. У програмі континентальної першості будуть чоловічі і жіночі індивідуальні гонки, спринти і гонки переслідування, сингл-мікст і класична змішана естафета.