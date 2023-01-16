Першість континенту з біатлону пройде з 23 по 29 січня.

У понеділок, 23 січня, у швейцарському Ленцерхайді стартує чемпіонат Європи з біатлону, участь в якому візьме збірна України.

Старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра оголосив список спортсменів, які представлять нашу країну на змаганнях.

До складу "синьо-жовтих" увійшли всі найсильніші біатлоністи країни, за винятком капітана команди Дмитра Підручного. Він все ще продовжує відновлюватися після травми.

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Склад чоловічої збірної України на ЧЄ з біатлону

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Тарас Лесюк

Денис Насико

Артем Тищенко

Чемпіонат Європи з біатлону пройде з 23 по 29 січня. У програму континентальної першості входять: чоловічі і жіночі індивідуальні гонки, спринти і гонки переслідування, сингл-мікст і класична змішана естафета.

Нагадаємо, чемпіонат Європи стане останнім турніром перед чемпіонатом світу з біатлону, який пройде в німецькому Оберхофі з 6 по 19 лютого.

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