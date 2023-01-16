У понеділок, 23 січня, у швейцарському Ленцерхайді стартує чемпіонат Європи з біатлону, участь в якому візьме збірна України.
Старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра оголосив список спортсменів, які представлять нашу країну на змаганнях.
До складу "синьо-жовтих" увійшли всі найсильніші біатлоністи країни, за винятком капітана команди Дмитра Підручного. Він все ще продовжує відновлюватися після травми.
Склад чоловічої збірної України на ЧЄ з біатлону
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
- Тарас Лесюк
- Денис Насико
- Артем Тищенко
Чемпіонат Європи з біатлону пройде з 23 по 29 січня. У програму континентальної першості входять: чоловічі і жіночі індивідуальні гонки, спринти і гонки переслідування, сингл-мікст і класична змішана естафета.
Нагадаємо, чемпіонат Європи стане останнім турніром перед чемпіонатом світу з біатлону, який пройде в німецькому Оберхофі з 6 по 19 лютого.