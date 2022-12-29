У середу, 28 грудня, на стадіоні "Veltins-Arena" в німецькому Гельзенкірхені відбулася традиційна Різдвяна гонка. Цього разу вона пройшла між 3-м і 4-м етапами Кубка світу з біатлону сезону 2022/23.
Переможцями різдвяних перегонів-2022 стали французькі біатлоністи Жюлія Симон і Фаб'єн Клод.
Цього року Україну в гонці представляли Юлія Джима і Антон Дудченко. Мас-старт українці завершили на дев'ятому місці, а в персьюті їм вдалося відіграти одну позицію. У підсумку "синьо-жовті" фінішували восьмими.
Різдвяна гонка-2022: підсумки
1. Франція (Джулія Сімон / Фаб'єн Клод, 5+2) 33:41.6
2. Норвегія (Інгрід Ландмарк Тандреволл / Ветле Шостад Крістіансен, 3+6) +33.8
3. Австрія (Ліза Тереза Хаузер / Фелікс Ляйтнер, 6+5) +45.4
4. Німеччина (Деніз Геррманн-Вік / Бенедикт Долл, 9+5) +58.2
5. Німеччина-2 (Ванесса Фогт / Філіп Наврат, 6+4) +1:03.5
6. Швейцарія (Лена Хекі Гросс / Йоша Буркгальтер, 6+3) +1:12.9
7. Чехія (Маркета Давидова / Міхал Крчмаж, 4+10) +1:58.0
8. Україна (Юлія Джима / Антон Дудченко, 7+3) +2:11.8
9. Італія (Доротея Вірер / Томмазо Джакомель, 11+6) 2:22.8
10. Фінляндія (Марі Едер / Терро Сеппяля, 9+9) +2:51.5
Додамо, що серед команд талантів (Юніорська гонка) також виступила пара з України. Цього року в Talent Team Challenge взяли участь Олександра Меркушина та Віталій Мандзин, які сенсаційно завоювали "бронзу".
Крім того, перед початком мас-старту на Різдвяній гонці-2022 пройшов конкурс стрільців. Його переможцем став Антон Дудченко.
Нагадаємо, Різдвяна гонка - щорічне комерційне змагання з біатлону, яке проводиться в Німеччині з 2002 року. Вона складається з двох частин змішаної естафети - мас-старту і переслідування.
Україна 14 разів брала участь у різдвяних перегонах і двічі перемагала - у 2008 та 2014 роках.
Минулого року наші біатлоністи Дмитро Підручний і Юлія Джима фінішували восьмими.