Традиційна гонка відбудеться 28 грудня в Німеччині.

У середу, 28 грудня, в Німеччині на стадіоні "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені відбудеться традиційна Різдвяна гонка з біатлону.

За інформацією Biathlon auf Schalke, від збірної України на старт вийдуть Юлія Джима та Антон Дудченко.

Спочатку планувалося, що разом з Джимою виступить Дмитро Підручний, проте він травмований. Таким чином, у складі "синьо-жовтих" відбулася вимушена заміна і замість Підручного участь у перегонах візьме Антон Дудченко. Для нього це буде перша участь у Різдвяній гонці.

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Нагадаємо, Дмитро Підручний переніс операцію на розірваному меніску. Капітан чоловічої збірної повернеться до змагань вже на чемпіонаті світу, який триватиме з 8 по 19 лютого 2023 року в німецькому Обергофі.

Різдвяна гонка-2022: що потрібно знати

Різдвяна гонка - щорічне комерційне змагання з біатлону, яке проводиться в Німеччині з 2002 року. Вона складається з двох частин змішаної естафети - мас-старту і переслідування.

Переможці визначаться за результатами пасьюта.

Україна 14 разів брала участь у Різдвяних перегонах і двічі перемагала - у 2008 та 2014 роках.

На п'єдестал пошани "синьо-жовті" піднімалися шість разів. У тому числі і в 2019 році, коли Анастасія Меркушина і Дмитро Підручний завоювали срібні нагороди.

У 2021 році Джима в парі з Підручним посіла 2 місце в мас-старті і 8 в переслідуванні. Переможцями став австрійський дует Лізі Терези Хаузер і Фелікса Ляйтнера.

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