28 грудня в німецькому Рупольдингу відбулася щорічна Різдвяна гонка.
Гонитва, в якій за кожну команду виступали по два учасники, складалася з двох частин змішаної естафети: мас-старту і переслідування.
Честь України в Різдвяній гонці захищали Юлія Джима і Дмитро Підручний. Наша команда прийшла до фінішу восьмою з десяти пар учасників.
У мас-старті Україна посіла другу позицію, допустивши сім промахів. А от у переслідуванні Юлія та Дмитро виступили кепсько, вони припустилися 13 промахів та фінішували в підсумку на 8-му місці.
Різдвяна гонка-2021. Результати
1. Ліза Тереза Хаузер / Фелікс Ляйтнер (Австрія) - 32.15,5 (2)
2. Євгенія Буртасова / Матвій Єлісєєв (Росія) - 56.8 (3)
3. Маркета Давидова / Міхал Крчмарж (Чехія) - 59.7 (5)
4. Яніна Хеттіх / Ерік Лессер (Німеччина-2) - 1.19,2 (8)
5. Олена Хеккі / Йоша Буркхальтер (Швейцарія) - 1.19,2 (6)
6. Марі Едер / Теро Сеппяля (Фінляндія) - 1.32,7 (7)
7. Доротея Вірер / Лукас Хофер (Італія) - 1.58,7 (6)
8. Юлія Джима / Дмитро Підручний (Україна) - 2.27,0 (13)
9. Емма Лундер / Скотт Гоу (Канада) - 2.32,3 (8)
10. Ванесса Хінц / Бенедикт Долль (Німеччина-1) - 2.40,3 (8)
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Різдвяна гонка: як раніше виступала Україна
- Різдвяна гонка - щорічне комерційне змагання з біатлону, яке проводиться в Німеччині з 2002 року.
- Україна двічі перемагала в цій гонці. У 2008 році тріумфаторами стали Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля, а у 2014-му - Валя Семеренко та Сергій Семенов. Також українська команда чотири рази посідала друге місце.
- Торік українські біатлоністи фінішували в гонці дев'ятими.