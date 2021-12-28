Юлія Джима та Дмитро Підручний фінішували на 8-му місці.

28 грудня в німецькому Рупольдингу відбулася щорічна Різдвяна гонка.

Гонитва, в якій за кожну команду виступали по два учасники, складалася з двох частин змішаної естафети: мас-старту і переслідування.

Честь України в Різдвяній гонці захищали Юлія Джима і Дмитро Підручний. Наша команда прийшла до фінішу восьмою з десяти пар учасників.

У мас-старті Україна посіла другу позицію, допустивши сім промахів. А от у переслідуванні Юлія та Дмитро виступили кепсько, вони припустилися 13 промахів та фінішували в підсумку на 8-му місці.

Різдвяна гонка-2021. Результати

1. Ліза Тереза ​​Хаузер / Фелікс Ляйтнер (Австрія) - 32.15,5 (2)

2. Євгенія Буртасова / Матвій Єлісєєв (Росія) - 56.8 (3)

3. Маркета Давидова / Міхал Крчмарж (Чехія) - 59.7 (5)

4. Яніна Хеттіх / Ерік Лессер (Німеччина-2) - 1.19,2 (8)

5. Олена Хеккі / Йоша Буркхальтер (Швейцарія) - 1.19,2 (6)

6. Марі Едер / Теро Сеппяля (Фінляндія) - 1.32,7 (7)

7. Доротея Вірер / Лукас Хофер (Італія) - 1.58,7 (6)

8. Юлія Джима / Дмитро Підручний (Україна) - 2.27,0 (13)

9. Емма Лундер / Скотт Гоу (Канада) - 2.32,3 (8)

10. Ванесса Хінц / Бенедикт Долль (Німеччина-1) - 2.40,3 (8)

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