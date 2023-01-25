Юлія Джима стала срібною призеркою континентальної першості.

У середу, 25 січня, у швейцарському Ленцерхайді жіночою індивідуальною гонкою стартував чемпіонат Європи з біатлону.

Вже в першій гонці збірна України завоювала першу медаль. Срібною призеркою континентальної першості стала Юлія Джима.

Українська біатлоністка з одним промахом фінішувала третьою, але після перегляду результатів гонки їй дісталася срібна нагорода.

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Спочатку переможницею гонки стала італійка Мікела Каррара, яка з одним промахом продемонструвала найкращий хід на трасі і випередила майже на 48 секунд Лізу Марію Шпарк з Німеччини, яка з ідеальною стрільбою фінішувала другою.

Проте вже після гонки був поданий протест на перемогу Каррари. Система електронного відстеження результатів помилково не врахувала два промахи італійки на другому вогневому рубежі.

Після перегляду Каррарі було додано дві хвилини штрафу, через що вона опустилася на 11-у позицію.

Таким чином, чемпіонкою Європи стала німкеня Ліза Марія Шпарк. Третє місце посіла ще одна представниця Німеччини Селіна Гротіан.

ЧЄ-2023 з біатлону. Результати жіночої індивідуальної гонки

1. Ліза Марія Шпарк (Німеччина, 0+0+0+0) +47.7

2. Юлія Джима (Україна, 0+1+0+0) +53.2

3. Селіна Гротіан (Німеччина, 0+0+0+2) +1:21.0

...

16. Анна Кривонос (0+0+1+0) +2:55.3

24. Анастасія Меркушина (1+1+0+1) +3:41.0

35. Любов Кип'яченкова (1+1+0+1) +4:52.5

40. Олена Білосюк (0+0+0+3) +5:06.0

25 січня на ЧЄ-2023 з біатлону також відбудеться чоловіча індивідуальна гонка. У ній візьмуть участь шість українців: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико, Тарас Лесюк та Артем Тищенко.

Нагадаємо, чемпіонат Європи з біатлону пройде з 23 по 29 січня. У програмі континентальної першості будуть чоловічі і жіночі індивідуальні гонки, спринти і гонки переслідування, сингл-мікст і класична змішана естафета.

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