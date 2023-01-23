Дар'я Блашко захворіла і не зможе взяти участь у континентальній першості з біатлону.

Напередодні жіноча збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи з біатлону, який стартує в середу, 25 січня, у швейцарському Ленцерхайді.

Як повідомляє Biathlon.com.ua, зі складу жіночої збірної вибула Дар'я Блашко. Українська біатлоністка захворіла і не зможе взяти участь у турнірі.

Інформацію про хворобу 26-річної спортсменки підтвердив також старший тренер жіночої збірної України Олексій Кравченко.

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"В даний час Блашко знаходиться в Україні, під наглядом лікарів. Вона пройшла аналізи в Італії, тут зробили перше необхідне, визначили, що за проблема, призначили лікування. І зараз вона в Україні продовжує лікування.

Чи буде Блашко стартувати на Євро-2023? Думаю, що ні. Будемо дивитися, в якому стані вона буде. З цим запаленням - дуже серйозно.

Не можна відразу на змагання, треба подивитися, як вона буде з цього виходити. Зараз складно що-небудь прогнозувати.

Сподіваємося, що якомога швидше вона відновиться і не буде їй ця проблема заважати. Але розуміємо, що якийсь період часу - навіть найменший - він буде без тренувань і це буде впливати на його функціональний стан", - наводить слова Кравченко "Суспільне спорт".

Крім того, Олександр Кравченко допустив, що Дар'я Блашко може також пропустити і чемпіонат світу з біатлону.

"Щодо чемпіонату світу: будемо дивитися на її стан здоров'я, треба ж буде готуватися.

Чи вистачить часу чи ні - поки однозначно нічого не можу сказати. Хотілося б бачити її на чемпіонаті світу", - сказав Кравченко.

Таким чином, на континентальній першості з біатлону Україну представлятимуть п'ять біатлоністок, а не шість, як це планувалося раніше.

До складу української збірної на змагання увійшли Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк, Анна Кривонос і Любов Кип'яченкова.

Чемпіонат Європи з біатлону пройде з 23 по 29 січня. У програмі континентальної першості будуть чоловічі і жіночі індивідуальні гонки, спринти і гонки переслідування, сингл-мікст і класична змішана естафета.

Нагадаємо, чемпіонат Європи стане останнім турніром перед чемпіонатом світу з біатлону, який пройде в німецькому Оберхофі з 6 по 19 лютого.

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