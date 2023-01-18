У понеділок, 23 січня, у швейцарському Ленцерхайді стартує чемпіонат Європи з біатлону, участь в якому візьме збірна України.
Старший тренер жіночої збірної Олександр Кравченко оголосив список біатлоністок, які відстоюватимуть честь України на континентальній першості.
Жіноча збірна на ЧЄ-2023 поїде в оптимальному складі.
Склад жіночої збірної України на ЧЄ з біатлону
- Юлія Джима
- Анастасія Меркушина
- Олена Білосюк
- Анна Кривонос
- Дар'я Блашко
- Любов Кип'яченкова
Чемпіонат Європи з біатлону пройде з 23 по 29 січня. У програмі континентальної першості будуть чоловічі і жіночі індивідуальні гонки, спринти і гонки переслідування, сінгл-мікст і класична змішана естафета.
Нагадаємо, чемпіонат Європи стане останнім турніром перед чемпіонатом світу з біатлону, який пройде в німецькому Оберхофі з 6 по 19 лютого.
Раніше УНІАН повідомляв, що заявку на чемпіонат Європи з біатлону оголосила і чоловіча збірна України. До її лав потрапили 6 біатлоністів. Пропустить турнір капітан "синьо-жовтих" Дмитро Підручний. Він відновлюється після травми.