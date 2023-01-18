Жіноча збірна України виступить в оптимальному складі на континентальній першості.

У понеділок, 23 січня, у швейцарському Ленцерхайді стартує чемпіонат Європи з біатлону, участь в якому візьме збірна України.

Старший тренер жіночої збірної Олександр Кравченко оголосив список біатлоністок, які відстоюватимуть честь України на континентальній першості.

Жіноча збірна на ЧЄ-2023 поїде в оптимальному складі.

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Склад жіночої збірної України на ЧЄ з біатлону

Юлія Джима

Анастасія Меркушина

Олена Білосюк

Анна Кривонос

Дар'я Блашко

Любов Кип'яченкова

Чемпіонат Європи з біатлону пройде з 23 по 29 січня. У програмі континентальної першості будуть чоловічі і жіночі індивідуальні гонки, спринти і гонки переслідування, сінгл-мікст і класична змішана естафета.

Нагадаємо, чемпіонат Європи стане останнім турніром перед чемпіонатом світу з біатлону, який пройде в німецькому Оберхофі з 6 по 19 лютого.

Раніше УНІАН повідомляв, що заявку на чемпіонат Європи з біатлону оголосила і чоловіча збірна України. До її лав потрапили 6 біатлоністів. Пропустить турнір капітан "синьо-жовтих" Дмитро Підручний. Він відновлюється після травми.

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