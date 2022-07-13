Змагання проходили у столиці Латвії Ризі.

Українка Вікторія Мотричко стала чемпіонкою світу з міжнародних шашок у змаганнях з бліцу. Турнір пройшов у столиці Латвії Ризі.

Одеситка не програла жодного протистояння, вигравши вісім поєдинків і ще тричі зігравши внічию.

Українка набрала 19 очок. На два очки менше у Олени Чеснокової з Латвії, на три - у представниці Польщі Наталії Садовської.

Ще дві українки - Юлія Макаренкова і Ольга Балтажи замкнули шістку найкращих.

У чоловічій частині турніру українець Артем Іванов став бронзовим призером чемпіонату світу у бліці.

Іванов набрав 17 очок, як і чемпіони та віце-чемпіон, проте поступився за додатковими показниками.

Також в Ризі пройшов етап Кубка світу з класичним контролем часу з шашок-100.

У чоловіків Артем Іванов взяв срібло, у жінок друге місце завоювала наша Юлія Макаренкова, а третє - Ольга Балтажи.

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