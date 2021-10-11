В італійському Кьянчано-Терме завершився чемпіонат Європи з шашок-100. Україна завоювала на цих змаганнях дві золоті медалі.
У чоловіків Юрій Анікєєв виграв золото в бліці.
Український гросмейстер набрав 14 очок і в боротьбі за перше місце випередив Яна Грондекайка з Нідерландів.
Бронзова медаль у ще одного українця - Артема Іванова.
У жінок золоту нагороду завоювала Вікторія Мотричко. Вона стала найкращою у швидкій грі.
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Мотричко набрала 14 очок, випередивши росіянку Мартену Ноговіцину (13 очок) і Ольгу Федорович з Білорусі (13).
Крім того, українка Ольга Балтажи завоювала срібну медаль у бліці, а Юрій Анікєєв став бронзовим призером у швидкій грі.
Також українці досягли успіху в командних змаганнях. Вікторія Мотричко та Ольга Балтажи завоювали срібло в командному чемпіонаті Європи з рапіду. А чоловіки (Юрій Анікєєв, Артем Іванов та Іван Антоненко) у цій дисципліні стали другими.