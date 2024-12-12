Крім того, до топ-30 гонки потрапили ще три українки.

Збірна України з біатлону здобула бронзову медаль у сезоні юніорського Кубка IBU. Нагороду виборола Ірина Шевченко. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

На перший етап юніорського Кубка IBU в італійський Ріднау українська команда відправилася складом з 11 біатлоністів. З них шестеро мали виступити у жіночих гонках, а п'ять у чоловічих.

"Першим стартом етапу стала індивідуальна гонка. Серед учасниць складу збірної дебютною на міжнародному рівні ця гонка стала для Аліни Хміль, яка до цього змагалася лише на зимових чемпіонатах України", - розповіли журналісти.

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Вибороти медаль вдалося українській біатлоністці Ірині Шевченко, яка першою з українок стартувала в індивідуальній гонці та пройшла її без хиб.

Вже на фініші спортсменка показала третій результат, поступившись німкеням Шарлотті Галлброннер та Аліні Нуссбікер, яка випередила українку, попри одну хибу. Водночас Шевченко випередила французьку спортсменку Амандін Менгін, яка мала два промахи на вогневих рубежах.

Також до топ-30 гонки потрапили ще три українки, а саме:

Поліна Пуцко замкнула топ-20 з трьома хибами,

Аліна Хміль опинилася на 25 позиції з трьома хибами,

Тетяна Тарасюк посіла 27 місце теж з трьома хибами.

У "Суспільному" додали, що медаль Шевченко стала для України першою у біатлоні в сезоні на міжнародному рівні, а також першою за п'ять років у жіночих особистих гонках на юніорському Кубку IBU. Востаннє таку нагороду на цих стартах отримувала Анна Кривонос у спринті 2019 року.

Останні новини спорту

Як писав УНІАН, українського спортсмена Віталія Мандзина номінували на звання кращого біатлоніста за підсумками першого етапу Кубку світу. Крім українця, до четвірки претендентів увійшли американець Кемпбелл Райт, німкеня Юлія Таннхаймер та фінка Суві Мінккінен.

Також повідомлялось, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала найкращим спортсменом-легкоатлетом світу у 2024 році. Вона змогла опинитися на першому місці завдяки дебютному "золоту" на Олімпіаді та на чемпіонаті Європі.

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