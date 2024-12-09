Віталій Мандзин посів четверте місце в індивідуальній гонці.

Українця Віталія Мандзина номіновано на звання кращого біатлоніста за підсумками першого етапу Кубку світу, що завершився напередодні у фінському Контіолахті. Про це повідомляє Міжнародний союз біатлоністів (IBU).

Крім Мандзина, до четвірки претендентів увійшли американець Кемпбелл Райт, німкеня Юлія Таннхаймер та фінка Суві Мінккінен.

Голосування за найкращого біатлоніста етапу триватиме до 21:00 понеділка, 9 грудня.

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Як відомо, Віталій Мандзин у Контіолахті став четвертим у короткій індивідуальній гонці, чим оновив особистий рекорд кар'єри, до того ж став першим українцем, який одягнув синю майку лідера молодіжного заліку Кубка світу. Крім того, Мандзин тричі фінішував у топ-30 особистих гонок Кубка світу.

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