Деякі російські видання представили альтернативний медальний залік Олімпіади в Пекіні.

У неділю, 20 лютого, завершилися змагання зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Були розіграні всі 109 комплектів медалей і став відомий підсумковий медальний залік ОІ-2022. Згідно з офіційною версією Норвегія посіла перше місце, Німеччина - друге і Китай - третє.

Однак, з'явилися й інші версії підсумкового медального заліку. Наприклад, відомі російські спортивні видання Eurosport і МатчТВ в своїх соціальних мережах представили альтернативний варіант, згідно з яким ОКР (збірна олімпійського комітету Росії) посіла друге місце.

У мережі дану ініціативу росЗМІ більшість користувачів висміяли, але знайшлися і ті, хто підтримав. Вашій увазі деякі коментарі зі сторінки видання Eurosport Russia:

"Такої країни як Росія на Олімпіаді не існує... Є ОКР!!! Так що росслабтесь)))) вони порожнє місце, їх немає)))!!!".

"Хто так вважає? - Пропагандисти, які л*жуть президенту"

"Росії немає, є окр"

"Євроспорт-Росія Супер! Точно так веде правильний медальний підрахунок і телеканал Матч ТВ і всі розсудливі люди країни".

"Ця таблиця мені подобається більше, ніж та, де враховується якість медалей. У тій таблиці Росія поки на 8-му місці. Мало золотих медалей. За кількістю срібних і бронзових медалей випереджаємо всіх".

"Так вважають же по золотих медалях, хіба ні?"- В Росії - ні))".

"Дуже шкода, що путляр довів таку країну до такого стану. Росії на Олімпійських іграх немає - є якась охр".

"Єврик передавай Привіт матчу. Принципова відписка".

"Якщо рахувати за кількістю бронзових медалей, то перше".

Додамо, що офіційний сайт ігор-2022 в Пекіні, як і інші офіційні ресурси, у медальному заліку завжди використовують в першу чергу сортування за золотими медалями, так як чемпіон Олімпіади завжди мав більшу вагу, ніж срібний або бронзовий призер.

В офіційному медальному заліку ОКР фінішувала на Олімпіаді на 9-й сходинці.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2022 Україна завоювала всього одну медаль - срібло в лижній акробатиці виграв фрістайліст Олександр Абраменко.

Збірна Норвегії, яка посіла перше місце в підсумковому медальному заліку, встановила абсолютний рекорд зимових Олімпіад за кількістю золотих нагород - 16.

На ОІ-2022 у Пекіні двоє українських спортсменок попалися на допінгу-лижниця Валентина Камінська і бобслеїстка Лідія Гунько.

Головним скандалом Олімпіади-2022 став допінг-скандал російської фігуристки Каміли Валієвої. Незважаючи на позитивний тест на допінг її допустили до змагань у Пекіні рішенням CAS. Це викликало великий резонанс і деякі фігуристи виступили за те, щоб ввести вікові обмеження на Олімпійських іграх.

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