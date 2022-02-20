У неділю, 20 лютого, завершилися змагання зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
Були розіграні всі 109 комплектів медалей і став відомий підсумковий медальний залік ОІ-2022. Згідно з офіційною версією Норвегія посіла перше місце, Німеччина - друге і Китай - третє.
Однак, з'явилися й інші версії підсумкового медального заліку. Наприклад, відомі російські спортивні видання Eurosport і МатчТВ в своїх соціальних мережах представили альтернативний варіант, згідно з яким ОКР (збірна олімпійського комітету Росії) посіла друге місце.
У мережі дану ініціативу росЗМІ більшість користувачів висміяли, але знайшлися і ті, хто підтримав. Вашій увазі деякі коментарі зі сторінки видання Eurosport Russia:
- "Такої країни як Росія на Олімпіаді не існує... Є ОКР!!! Так що росслабтесь)))) вони порожнє місце, їх немає)))!!!".
- "Хто так вважає? - Пропагандисти, які л*жуть президенту"
- "Росії немає, є окр"
- "Євроспорт-Росія Супер! Точно так веде правильний медальний підрахунок і телеканал Матч ТВ і всі розсудливі люди країни".
- "Ця таблиця мені подобається більше, ніж та, де враховується якість медалей. У тій таблиці Росія поки на 8-му місці. Мало золотих медалей. За кількістю срібних і бронзових медалей випереджаємо всіх".
- "Так вважають же по золотих медалях, хіба ні?"- В Росії - ні))".
- "Дуже шкода, що путляр довів таку країну до такого стану. Росії на Олімпійських іграх немає - є якась охр".
- "Єврик передавай Привіт матчу. Принципова відписка".
- "Якщо рахувати за кількістю бронзових медалей, то перше".
Додамо, що офіційний сайт ігор-2022 в Пекіні, як і інші офіційні ресурси, у медальному заліку завжди використовують в першу чергу сортування за золотими медалями, так як чемпіон Олімпіади завжди мав більшу вагу, ніж срібний або бронзовий призер.
В офіційному медальному заліку ОКР фінішувала на Олімпіаді на 9-й сходинці.
Нагадаємо, на Олімпіаді-2022 Україна завоювала всього одну медаль - срібло в лижній акробатиці виграв фрістайліст Олександр Абраменко.
Збірна Норвегії, яка посіла перше місце в підсумковому медальному заліку, встановила абсолютний рекорд зимових Олімпіад за кількістю золотих нагород - 16.
На ОІ-2022 у Пекіні двоє українських спортсменок попалися на допінгу-лижниця Валентина Камінська і бобслеїстка Лідія Гунько.
Головним скандалом Олімпіади-2022 став допінг-скандал російської фігуристки Каміли Валієвої. Незважаючи на позитивний тест на допінг її допустили до змагань у Пекіні рішенням CAS. Це викликало великий резонанс і деякі фігуристи виступили за те, щоб ввести вікові обмеження на Олімпійських іграх.
Олімпіада-2022: головне
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройшли з 4-го по 20 лютого 2022 року.
- Україну представляли 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- На цих Олімпійських іграх участь взяла 91 країна. Вперше на Іграх були представлені Гаїті і Саудівська Аравія.
- Всі види спорту на Олімпіаді-2022: біатлон, бобслей, гірськолижний спорт, керлінг, ковзанярський спорт, лижне двоборство, лижні гонки, стрибки з трампліну, санний спорт, скелетон, сноуборд, фігурне катання, фрістайл, хокей із шайбою, шорт-трек.
- На минулій Олімпіаді в Пхенчхані у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка. Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх дев'ять медалей: три золоті, дві срібні та чотири бронзові.
- Наступна зимова Олімпіада 2026 відбудеться в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.