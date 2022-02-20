Завершилися змагання зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні. Розіграно 109 комплектів медалей.
У загальному медальному заліку переконливо перемогла Норвегія, в активі якої за підсумками ігор 16 золотих, 8 срібних і 13 бронзових нагород. Норвежці встановили рекорд зимових Олімпіад за кількістю золотих нагород-16.
Другу позицію посіла збірна Німеччини, завівавши 12 золотих нагород, 10 срібних і 5 бронзових. Замкнув трійку рейтингу Китай, в активі якого 9 золотих медалей, 4 срібла і 2 бронзи.
У топ-5 медальної таблиці Олімпіади також увійшли збірні США (8-10-7) і Швеції (8-5-5).
Україна завершила виступи в Пекіні з однією срібною нагородою, яку фрістайліст Олександр Абраменко завоював в лижній акробатиці.
З однією срібною медаллю в активі Україна поділила 25-ту позицію з Іспанією.
Варто відзначити, що всього 29 країн взяли хоча б одну медаль, серед них 23 команди виграли золото.
Олімпійські ігри 2022. Підсумковий медальний залік
Наступна зимова Олімпіада-2026 відбудеться в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.
Олімпіада-2022: головне
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройшли з 4-го по 20 лютого 2022 року.
- Україну представляли 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- На цих Олімпійських іграх участь взяла 91 країна. Вперше на Іграх були представлені Гаїті і Саудівська Аравія.
- Всі види спорту на Олімпіаді-2022: біатлон, бобслей, гірськолижний спорт, керлінг, ковзанярський спорт, лижне двоборство, лижні гонки, стрибки з трампліну, санний спорт, скелетон, сноуборд, фігурне катання, фрістайл, хокей із шайбою, шорт-трек.
- На минулій Олімпіаді в Пхенчхані у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка. Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх дев'ять медалей: три золоті, дві срібні та чотири бронзові.