Каміла Валієва зможе виступити в особистому турнірі Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Російська фігуристка Каміла Валієва, яку підозрюють у порушенні антидопінгових правил, зможе виступити в особистому турнірі Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Таке рішення ухвалив Спортивний арбітражний суд (CAS).

CAS відхилив апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) та Міжнародного союзу ковзанярів (ISU), які просили відсторонити Валієву від змагань на час розслідування.

Зауважимо, що CAS розглядав лише питання, чи зможе Каміла виступити 15 лютого в короткій програмі фігурного катання Олімпіади-2022, тобто в особистому турнірі. А ось питання, чи відберуть в Олімпійського комітету Росії золоті медалі командного турніру, буде вирішуватися на іншому судовому процесі.

Також судові інстанції пізніше винесуть вердикт щодо наслідків позитивної допінг-проби Валієвої.

Раніше в США прокоментували допінг-скандал, в епіцентр якого потрапила Валієва.

Каміла Валієва: допінг-скандал 15-річної фігуристки