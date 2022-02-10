Американці розкритикували Міжнародний олімпійський комітет.

В США прокоментували допінговий скандал на Олімпіаді-2022 у Пекіні, в ході якого 15-річну росіянку Камілу Валієву звинуватили в порушенні антидопінгових правил.

Очільниця Олімпійського та паралімпійського комітету США Сюзанна Лайонс у коментарі для Yahoo Sports підкреслила, що спорт має бути чистим:

"Для спортсменів усього світу дуже важливо, щоб цінності олімпійського руху вистояли, а одна з найважливіших цінностей - це чистота спорту. Усі спортсмени сьогодні засмучені, оскільки, можливо, цю рану знову розкрили".

Американський журналіст Ден Ветзель більш емоційно пройшовся по росіянам:

"Ця Олімпіада і так уже була наповнена заголовками про геноцид і рабство, політику та пропаганду, ізолятори та драконівські протоколи, тож буде не дивно, якщо виявиться, що Росія накачала юну спортсменку якимось препаратом, і при цьому їй дозволять виступати далі, тому що вона надто молода та наївна, щоб розуміти, що її накачали".

"МОК офіційно заборонив Росії виступати на Іграх-2022 через державний допінговий режим, який обдурив десятки спортсменів на Олімпіаді та Паралімпіаді в Сочі-2014".

"Але при цьому МОК перетворив це відсторонення на глузування, дозволивши російським спортсменам виступати під прапором ОКР. Це ті ж люди, ті ж кольори і, можливо, той самий настрій перемогти за всяку ціну. Навіть якщо цю 15-річну дівчинку Валієву дискваліфікують, як хтось зможе вийти на один лід з її партнерами без тонни підозр?", - сказав Ветзель.

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Спершу була інформація, що у збірної ОКР заберуть золоті медалі, проте офіційного вердикту немає і залишається чекати, чим ця історія завершиться.

Додамо, що в командному турнірі з фігурного катання ОКР виграли золото, срібло вибороли США, а бронзу - Японія. Окрім Валієвої, в складі ОКР виступали також Марк Кондратюк, спортивний дует Анастасія Мішина - Олександр Галлямов та танцювальний тандем Вікторія Сініцина - Микита Кацалапов.

Росія відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. В Пекіні-2022 росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР, тобто збірна олімпійського комітету Росії.

Каміла Валієва: допінг-скандал 15-річної фігуристки