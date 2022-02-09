Російську фігуристку Камілу Валієву не допустять до особистого турніру Олімпійських ігор-2022 через допінг.
Про це повідомляє "Спорт-Експрес".
Більше того, джерело повідомило, що збірна олімпійського комітету Росії з фігурного катання буде позбавлена золотих медалей. У командному виступі збірна ОКР (в складі якої була Валієва) виграла командний олімпійський турнір. Тепер золоті медалі, за версією джерела, у росіян заберуть. Офіційний вердикт винесуть пізніше.
Додамо, що срібло вибороли США, а бронзу - Японія. Окрім Каміли, в складі ОКР виступали також Марк Кондратюк, спортивний дует Анастасія Мішина - Олександр Галлямов та танцювальний тандем Вікторія Сініцина - Микита Кацалапов.
Якщо ОКР позбавлять золотих медалей у командних змаганнях з фігурного катання, то вони вилетять з першої десятки у медальному заліку. ОКР ризикує опуститися з восьмого місця на одинадцяте.
Нагадаємо, що Росія відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. В Пекіні-2022 росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР, тобто збірна олімпійського комітету Росії.
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Каміла Валієва: допінг-скандал 15-річної фігуристки
- В разі доведення провини Каміли будуть застосовані пом'якшені санкції через її юний вік. Валієва не досягла 16 років, тому потрапляє до категорії "захищених персон".
- Речовина, яку знайшли у пробі фігуристки, це триметазидин. Цей препарат використовують для лікування серця. Він не впливає на спортивні успіхи та покращення досягнень у спорті.