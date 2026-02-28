Позбавити Бубку звання Героя України: Гераскевич зареєстрував петицію

Спортсмен, зокрема, посилається на журналістське розслідування щодо бізнесів Бубки.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич зареєстрував петицію з вимогою позбавити Сергія Бубку звання Героя України. Відповідну петицію №41/009259-26еп опубліковано на сайті Кабінету міністрів України. Дата початку збору підписів - 27 лютого.

У своїй петиції "Про накладання санкцій та позбавлення Сергія Бубки звання "Герой України" Гераскевич, зокрема, посилається на розслідування Bihus.Info, де вказується, що "одна з записаних на Бубку компаній отримує підряди у росіян на тимчасово окупованих територіях та продає їм пальне", а також, що "бізнес, серед власників якого досі значиться Сергій Бубка, продовжує роботу у тимчасово окупованому Донецьку".

Серед іншого, Гераскевич зауважує, що з 2022 року Бубка є президентом International Masters Games Association (IMGA) - головним організатором World Masters Games. З 17 по 30 травня 2025 року в Тайвані відбулися World Masters Games, у яких взяли участь понад 25 тисяч спортсменів зі 107 країн. Серед учасників були й представники Росії.

"Представникам Росії надали можливість поширювати російську пропаганду. На цих змаганнях у різних видах спорту та вікових категоріях російські спортсмени відкрито демонстрували російські прапори та іншу національну символіку", - пише Гераскевич.

Наразі підписів під петицією майже три тисячі з 25 тисяч необхідних. До кінця збору підписів залишилось 88 днів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Владислав Гераскевич під час свого виступу у Верховній Раді України наголосив, що Сергій Бубка не може носити звання Героя України, адже підігрує Росії та допускає прапори країни-окупанта в організаціях, які очолює.

Гераскевич сказав, що йому соромно через те, що Бубка має таке звання, та, зокрема, зазначив, що той "системно знищує Україну, він торгує з окупантами, він допускає російські прапори в організаціях, які очолює".

