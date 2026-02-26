'Він підігрує Росії': Гераскевич закликав Раду позбавити Бубку звання Героя України

Спортсмен наголосив, що Сергій Бубка підігрує Росії, тож не може носити звання Героя України.

Сергій Бубка не може носити звання Героя України, адже він підігрує Росії та допускає прапори країни-окупанта в організаціях, які очолює.

Про це сказав у Верховній Раді України скелетоніст Владислав Гераскевич, якому, за рішенням Міжнародного олімпійського комітету, було заборонено виступати на Зимових Олімпійських іграх-2026 через те, що він одягнув "шолом пам'яті" із фотографіями загиблих українських спортсменів. Він був в сесійній залі разом з батьком, який є його тренером. Як повідомляє кореспондент УНІАН, зал оплесками зустрів його в сесійній залі, а він подякував за підтримку.

"В нас є декілька представників від України в МОК. Зараз я говорю про пана Бубку, який досі носить звання Героя України. І насправді мені соромно, що він носить це звання. Він не має його носити. Людина системно знищує Україну, він торгує з окупантами, він допускає російські прапори в організаціях, які очолює. Людина насправді підігрує Росії. І коли він носить звання Героя України, яке зараз часто надається посмертно, то це не допустимо",- підкреслив він.

Відео дня

Гераскевич закликав, щоб Бубка був позбавлений звання Героя України, шляхом накладення на нього санкцій.

Він наголосив, що важливо єднатися навколо України попри політичну приналежність. "Але коли почався скандал, коли утискали пам'ять про наших загиблих українців, наших героїв, то ми були об’єднані, А коли ми об’єднані, то світ набагато охочіше єднається навколо нас", - сказав Гераскевич.

За його словами, якщо українці будуть об’єднані, то перемагатимуть чи в змаганнях, чи в судах, чи на полі бою. Гераскевич також "підколов" депутатів, які не завжди приходять працювати в сесійну залу парламенту.

"Часто бачу, що тут багато вільних місць. Я тут вперше знаходжуся, але я так зрозумів, що вже переміг деяких ваших колег за кількістю відвідування пленарних засідань", - зал ці слова Гераскевича зустрів сміхом і оплесками.

Дискваліфікація Владислава Гераскевича - головні новини

Як повідомляв УНАН, український спортсмен Владислав Гераскевич, який виступає в скелетоні (різновид санного спорту), хотів нагадати світу про те, що Росія скоює щоденні вбивства невинних людей в Україні. Він прагнув виступати у "Шоломі пам’яті". Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому виступати в такому шоломі, а коли спортсмен проігнорував заборону, МОК дискваліфікував його.

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо відсторонення українського скелетоніста Владислава Гераскевича від участі в змаганнях на зимових Олімпійських іграх 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: