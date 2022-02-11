Російських фігуристів досі не нагородили золотом Олімпіади через скандал з допінгом.

15-річна представниця збірної олімпійського комітету Росії Каміла Валієваздала позитивний тест на допінг.

Прес-служба Міжнародного агентства тестування (ITA) виступила з офіційною заявою про ситуацію, підтвердивши наявність позитивної допінг-проби у російської спортсменки.

Відзначається, в зразку, взятому на змаганнях в чемпіонаті Росії в грудні, був виявлений позитивний аналітичний результат забороненої речовини триметазидину, який є аналогом всім відомого мельдонію. Після цього спортсменка була тимчасово відсторонена.

Валієва оскаржила накладення тимчасового відсторонення в Дисциплінарному антидопінговому комітеті РУСАДА 9 лютого 2022 року, і в той же день відбулося слухання. Увечері 9 лютого 2022 дисциплінарний антидопінговий комітет РУСАДА прийняв рішення скасувати тимчасове відсторонення спортсменки, що дозволило їй продовжити участь в зимових Олімпійських іграх в Пекіні 2022 року.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) подав протест до арбітражного спортивного суду Лозанни (CAS) з метою залишити в силі усунення.

"Згідно з Всесвітнім антидопінговим кодексом, Всесвітнє антидопінгове агентство( ВАДА), Міжнародний союз ковзанярів (ISU), РУСАДА і МОК мають право оскаржити рішення про скасування тимчасового відсторонення в Спортивному арбітражному суді (CAS). МОК скористається своїм правом подати апеляцію, оскільки рішення необхідне до наступного змагання, в якому спортсменка повинна взяти участь (жіноче одиночне катання, 15 лютого 2022 року)", - йдеться в повідомленні міжнародного агентства тестування.

Виїзна комісія CAS розгляне справу Валієвої не пізніше 15 лютого, тобто до старту особистого турніру фігуристок на Олімпіаді.

Якщо провина Валієвої або тренерського штабу ОКР буде доведена, то їх можуть позбавити "золота", яке вони завоювали в командних змаганнях. В даний час церемонію нагородження поставили на паузу через ситуацію з допінгом.

Нагадаємо, що Росія відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. У Пекіні-2022 росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн і прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР, тобто збірна олімпійського комітету Росії.

Каміла Валієва: допінг-скандал 15-річної фігуристки