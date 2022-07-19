Ярослава Магучіх припинила будь-яке спілкування з російськими спортсменами.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка раніше зі світовим рекордом сезону виграла міжнародний турнір у чеському Брно, поділилася своєю думкою про російських спортсменів, які мовчазно підтримують розв'язану Росією війну в Україні.

20-річна спортсменка зізналася, що припинила будь-яке спілкування з представниками РФ, в тому числі зі своїм кумиром Марією Ласіцкене.

"У нас більше немає відносин. До 24 лютого всі спортсмени спілкувалися, ми розмовляли з російськими атлетами, але після цього все змінилося. Ніхто з них нічого не написав. Вони мовчали. Вони кажуть, що це не їхня проблема. Вони не розуміють, що це вторгнення Росії в мою країну, Україну... А потім вони кажуть: "Ми нічого не можемо зробити". Чому вони так думають? Вони можуть зробити що завгодно.

Ласіцкене написала листа Баху. І це все, що вона зробила. Дуже погано. У мене більше немає кумира", - наводить слова Магучіх норвезьке видання NRK.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо Ярослава Магучіх потрапила в скандал, тепло привітавши після змагання Марію Ласіцкене, яка завоювала золоту медаль.

Раніше УНІАН повідомляв, що через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ в Україні, російських і білоруських спортсменів відсторонили від участі в чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходить в американському в Юджині. Крім того, у МОК заявили, що шанси спортсменів країн-агресорів виступити на літній Олімпіаді-2024 у Парижі малоймовірні.

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