8 серпня о 14:00 за київським часом у Токіо відбудеться урочиста церемонія закриття Олімпійських ігор-2020. На змаганнях в Токіо загалом українські спортсмени вибороли 19 медалей.
Людмилі Лузан довірили нести державний прапор України на церемонії закриття Ігор. 24-річна уродженка Івано-Франківська у веслуванні на байдарках і каное в Токіо виборола дві нагороди: срібну та бронзову медаль.
Сама Людмила зізналася, що таке рішення для неї стало сюрпризом.
"Для мене це дуже велика честь. Чесно скажу, не очікувала. Коли мені про це повідомили, я стрибала від щастя. Хочу сказати, що я також не очікувала, що все так складеться для мене в Токіо і я зможу вибороти дві з двох можливих для мене олімпійських нагород. Це неймовірно! Сьогодні я з гордістю буду нести прапор нашої країни! З нетерпінням очікую на цю мить. Це найяскравіше завершення токійської Олімпіади! Я дуже щаслива", - поділилася враженнями Лузан.
Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляли 157 спортсменів.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Україна завоювала в Токіо 12 бронзових медалей. Їх виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів), тенісистка Еліна Світоліна, Алла Черкасова та Ірина Коляденко (обидві - у вільній боротьбі), Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті в артистичному плаванні), Людмила Лузан (у веслуванні), каратист Станіслав Горуна, українська збірна в артистичному плаванні, а також Ярослава Магучіх в стрибках у висоту.
В активі України 6 срібних нагород. 1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також завоювала срібло. 7 серпня срібні нагороди виграли Людмила Лузан і Анастасія Четверікова (в каное-двійці) і боксер Олександр Хижняк. 8 серпня останню срібну медаль Україні принесла велосипедистка Олена Старікова.
Золоту нагороду на Іграх в Токіо для України завоював Жан Беленюк.