Людмила Лузан буде прапороносцем збірної України.

8 серпня о 14:00 за київським часом у Токіо відбудеться урочиста церемонія закриття Олімпійських ігор-2020. На змаганнях в Токіо загалом українські спортсмени вибороли 19 медалей.

Людмилі Лузан довірили нести державний прапор України на церемонії закриття Ігор. 24-річна уродженка Івано-Франківська у веслуванні на байдарках і каное в Токіо виборола дві нагороди: срібну та бронзову медаль.

Сама Людмила зізналася, що таке рішення для неї стало сюрпризом.

"Для мене це дуже велика честь. Чесно скажу, не очікувала. Коли мені про це повідомили, я стрибала від щастя. Хочу сказати, що я також не очікувала, що все так складеться для мене в Токіо і я зможу вибороти дві з двох можливих для мене олімпійських нагород. Це неймовірно! Сьогодні я з гордістю буду нести прапор нашої країни! З нетерпінням очікую на цю мить. Це найяскравіше завершення токійської Олімпіади! Я дуже щаслива", - поділилася враженнями Лузан.

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Автор: Артем Будрін