Жан Беленюк / фото REUTERS

Збірна України станом на 5 серпня завоювала на Олімпіаді в Токіо 13 медалей: 1 золоту, 3 срібні та 9 бронзових.

Всі медалі України на Олімпіаді в Токіо

ЗОЛОТО

Жан Беленюк. Греко-римська боротьба, вагова категорія 87 кг

Жан Беленюк / фото REUTERS

СРІБЛО

Михайло Романчук. Плавання, 1500 метрів вільним стилем

Михайло Романчук / фото REUTERS

Парвіз Насібов. Греко-римська боротьба, вагова категорія 67 кг

Парвіз Насібов / фото REUTERS

Анжеліка Терлюга. Карате, вагова категорія 55 кг

БРОНЗА

Дар'я Білодід. Дзюдо, вагова категорія 48 кг

Дар'я Білодід / фото REUTERS

Ігор Рейзлін. Фехтування на шпагах

Ігор Рейзлін / фото REUTERS

Олена Костевич та Олег Омельчук. Стрільба з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів, мікст

Олена Костевич та Олег Омельчук / фото REUTERS

Михайло Романчук. Плавання, 800 метрів вільним стилем

Михайло Романчук / фото REUTERS

Еліна Світоліна. Теніс

Еліна Світоліна / фото REUTERS

Алла Черкасова. Вільна боротьба, вагова категорія 68 кг

Алла Черкасова / фото REUTERS

Ірина Коляденко. Вільна боротьба, вагова категорія 62 кг

Ірина Коляденко / фото REUTERS

Марта Федіна та Анастасія Савчук. Артистичне плавання, дует

Марта Федіна та Анастасія Савчук / фото REUTERS

Людмила Лузан. Веслування на каное-одиночках, 200 метрів

Людмила Лузан / фото REUTERS

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

Автор: Антон Дудар