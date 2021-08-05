Олімпійські ігри в Токіо: всі медалі України (фото)

Збірна України вже перевершила результат, показаний п'ять років тому в Ріо.

Збірна України станом на 5 серпня завоювала на Олімпіаді в Токіо 13 медалей: 1 золоту, 3 срібні та 9 бронзових. Всі медалі України на Олімпіаді в Токіо ЗОЛОТО Жан Беленюк. Греко-римська боротьба, вагова категорія 87 кг СРІБЛО Михайло Романчук. Плавання, 1500 метрів вільним стилем Парвіз Насібов. Греко-римська боротьба, вагова категорія 67 кг Анжеліка Терлюга. Карате, вагова категорія 55 кг БРОНЗА Дар'я Білодід. Дзюдо, вагова категорія 48 кг Ігор Рейзлін. Фехтування на шпагах Олена Костевич та Олег Омельчук. Стрільба з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів, мікст Михайло Романчук. Плавання, 800 метрів вільним стилем Еліна Світоліна. Теніс Алла Черкасова. Вільна боротьба, вагова категорія 68 кг Ірина Коляденко. Вільна боротьба, вагова категорія 62 кг Марта Федіна та Анастасія Савчук. Артистичне плавання, дует Людмила Лузан. Веслування на каное-одиночках, 200 метрів Україна на Олімпіаді в Токіо: головне На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

За кількістю нагород Україна вже перевершила свій результат на Олімпійських Іграх в Ріо у 2016 році. Автор: Антон Дудар

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