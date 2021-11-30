Другий етап Кубка світу пройде з 2 по 5 грудня в шведському Естерсунді.

Головні тренери чоловічий і жіночий збірних України з біатлону Юрай Санітра і Урош Велепець визначилися зі складами команд на другий етап Кубка світу, який пройде з 2 по 5 грудня в шведському Естерсунді.

Про це повідомляє xsport.ua.

За чоловічу збірну виступлять: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.

Жіночу збірну представлятимуть: Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко.

Відзначимо, що на Кубок світу приїдуть Артем Прима і Тарас Лесюк, у свою чергу Насико і Доценко відправляться виступати на другий етап Кубка IBU в Шушен. Там же розпочнуть офіційний змагальний сезон Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.

Біатлонний сезон 2021-2022

Перший етап Кубка світу в Естерсунді проходив 27 і 28 листопада. 2 і 5 грудня там же пройде другий етап.

Всього в цьому сезоні заплановано 10 етапів. Кубок світу триватиме до 20 березня.

Також в цьому сезоні біатлоністів чекають Олімпійські ігри в Пекіні, які пройдуть з 4 по 20 лютого.

Автор: Володимир Медяник