Головні тренери чоловічий і жіночий збірних України з біатлону Юрай Санітра і Урош Велепець визначилися зі складами команд на другий етап Кубка світу, який пройде з 2 по 5 грудня в шведському Естерсунді.
Про це повідомляє xsport.ua.
За чоловічу збірну виступлять: Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.
Жіночу збірну представлятимуть: Юлія Джима, Олена Білосюк (Підгрушна), Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко.
Відзначимо, що на Кубок світу приїдуть Артем Прима і Тарас Лесюк, у свою чергу Насико і Доценко відправляться виступати на другий етап Кубка IBU в Шушен. Там же розпочнуть офіційний змагальний сезон Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.
Біатлонний сезон 2021-2022
- Перший етап Кубка світу в Естерсунді проходив 27 і 28 листопада. 2 і 5 грудня там же пройде другий етап.
- Всього в цьому сезоні заплановано 10 етапів. Кубок світу триватиме до 20 березня.
- Також в цьому сезоні біатлоністів чекають Олімпійські ігри в Пекіні, які пройдуть з 4 по 20 лютого.