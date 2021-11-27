Українки виступили невдало.

У шведському Естерсунді, який приймає перший етап Кубка світу з біатлону 2021/2022, пройшла індивідуальна гонка серед жінок.

Звитягу відсвяткувала представниця Чехії Маркета Давидова.

Від України в гонці брали участь чотири біатлоністки - Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валентина Семеренко й Катерина Бех. Ірина Петренко, яка була спершу в заявці, знялась з гонки через проблеми зі здоров'ям.

Кубок світу в Естерсунді. Результати жіночої індивідуальної гонки

1. Маркета Давидова (Чехія) 42:43,5 (0+0+0+0)

2. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) +1:17,7 (0+0+0+1)

3. Деніз Херманн (Німеччина) +1:23,0 (0+1+0+0)

17. Валентина Семеренко +3:11,4 (0+0+0+1)

22. Юлія Джима +3:27,6 (2+0+0+1)

71. Анастасія Меркушина +6:06,2 (2+1+0+0)

107. Катерина Бех +9:47,7 (2+1+3+1)

Кубок світу з біатлону 2021-2022: перший етап

Перший етап Кубка світу з біатлону проходить у шведському Естерсунді з 27 по 28 листопада: де і коли дивитися гонки.

Збірну України на цьому етапі у чоловіків представляють Дмитро Підручний, Богдан Цимбал і Антон Дудченко. Жіночу збірну представляють Анастасія Меркушина, Валя і Віта Семеренко, Олена Білосюк, Юлія Джима, Ірина Петренко, а також Катерина Бех.

Автор: Артем Будрін